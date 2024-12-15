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Огромная огненная вспышка: беспилотник влупил по важных целях в Грозном

Ангелина Подвысоцкая
15 декабря 2024, 11:00
790
Беспилотник атаковал базу ОМОНа и 2-й полк.
взрывы в Грозном
В Грозном прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В Грозном в Чечне прогремели мощные взрывы. Уже второй раз за неделю туда долетают беспилотники. Видео с попаданием уже разлетелось в Сети.

Сообщается, что утром 15 декабря беспилотник атаковал базу ОМОНа и 2-1 полк.

На видео видно, как дрон со взрывчаткой летит прямо над Грозным и попадает в цель. Местные власти пока не комментировали это.

видео дня

В то же время пропагандисты утверждают, что над Грозным якобы сработала ПВО.

Смотрите видео о взрывах в Грозном:

взрывы в Грозном
В Грозном прогремели взрывы / фото: скриншот

Взрывы в РФ - что известно

Не так давно дрон попал в казарму спецназа Кадырова. Инцидент произошел в столице Чечни, Грозном.

Как сообщал Главред, также и Крым всколыхнули мощные взрывы вечером 11 декабря. Сообщалось о том, что работала ПВО, из-за атаки дронов в воздух подняли вертолеты.

Впоследствии после взрывов часть Севастополя без света. После отключения компания "Севастопольэнерго" объявила, что это произошло из-за "неотложных ремонтных работ".

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