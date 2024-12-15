Огромная огненная вспышка: беспилотник влупил по важных целях в Грозном

В Грозном в Чечне прогремели мощные взрывы. Уже второй раз за неделю туда долетают беспилотники. Видео с попаданием уже разлетелось в Сети.
Сообщается, что утром 15 декабря беспилотник атаковал базу ОМОНа и 2-1 полк.
На видео видно, как дрон со взрывчаткой летит прямо над Грозным и попадает в цель. Местные власти пока не комментировали это.
В то же время пропагандисты утверждают, что над Грозным якобы сработала ПВО.
Смотрите видео о взрывах в Грозном:
Взрывы в РФ - что известно
Не так давно дрон попал в казарму спецназа Кадырова. Инцидент произошел в столице Чечни, Грозном.
Как сообщал Главред, также и Крым всколыхнули мощные взрывы вечером 11 декабря. Сообщалось о том, что работала ПВО, из-за атаки дронов в воздух подняли вертолеты.
Впоследствии после взрывов часть Севастополя без света. После отключения компания "Севастопольэнерго" объявила, что это произошло из-за "неотложных ремонтных работ".
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