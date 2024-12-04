Серьезные разрушения в Грозном: дрон попал в казарму спецназа Кадырова - детали

По данным росСМИ, атака произошла примерно в 4:50 утра по местному времени.

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В Грозном прозвучали взрывы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин, тг-канал

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БПЛА атаковал казармы полка полиции спецназначения в Грозном

Ночью в регионе действовал план "ковер" из-за угрозы беспилотников

Сегодня утром, 4 декабря беспилотник атаковал казарму полка спецназначения Рамзана Кадырова. Инцидент произошел в столице Чечни, Грозном.

Деталями поделились российские Telegram-каналы.

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"Удар беспилотника на территории полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова. Данные о погибших и/или пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Также информацию подтвердил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В столице Чечни, Грозном, беспилотник нанес удар по казарме полка спецназначения Рамзана Кадырова", - написал он.

БПЛА прилетел по казарме полка спецназа Кадырова / фото: тг-канал Главред

Сообщается также, что ночью в регионе действовал план "ковер" из-за угрозы беспилотников. Официальной информации от властей пока что нет.

Пока что более подробные подробности инцидента остаются неизвестными, однако уже есть сообщения о серьезных разрушениях. В то же время уточняется информация о погибших и пострадавших.

Атаки на вражеские цели - последние новости

Как сообщал Главред, сегодня, 4 декабря, очередной раз дроны атаковали РФ. Очень громко, по данным очевидцев, было сразу в нескольких местах - в Рязани, Новороссийске, Таганроге и Брянске.

Кроме этого, в Forbes узнали детали удара по целям РФ в Крыму. Отмечается, что использовались крылатые ракеты Storm Shadow, зенитно-ракетные комплексы C-200, переоборудованные на дальнобойное оружие класса "земля-земля", ударные беспилотники ГУР, а также баллистические ракеты неустановленного типа.

В свою очередь военный США назвал, что переломит ход войны в Украине. По его словам, предоставление разрешения на удары по РФ дальнобойным вооружением стало важным шагом.

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Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта 2004 года. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

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