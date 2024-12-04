Серьезные разрушения в Грозном: дрон попал в казарму спецназа Кадырова - детали

Главное:
- БПЛА атаковал казармы полка полиции спецназначения в Грозном
- Ночью в регионе действовал план "ковер" из-за угрозы беспилотников
Сегодня утром, 4 декабря беспилотник атаковал казарму полка спецназначения Рамзана Кадырова. Инцидент произошел в столице Чечни, Грозном.
Деталями поделились российские Telegram-каналы.
"Удар беспилотника на территории полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова. Данные о погибших и/или пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Также информацию подтвердил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"В столице Чечни, Грозном, беспилотник нанес удар по казарме полка спецназначения Рамзана Кадырова", - написал он.
Сообщается также, что ночью в регионе действовал план "ковер" из-за угрозы беспилотников. Официальной информации от властей пока что нет.
Пока что более подробные подробности инцидента остаются неизвестными, однако уже есть сообщения о серьезных разрушениях. В то же время уточняется информация о погибших и пострадавших.
Атаки на вражеские цели - последние новости
Как сообщал Главред, сегодня, 4 декабря, очередной раз дроны атаковали РФ. Очень громко, по данным очевидцев, было сразу в нескольких местах - в Рязани, Новороссийске, Таганроге и Брянске.
Кроме этого, в Forbes узнали детали удара по целям РФ в Крыму. Отмечается, что использовались крылатые ракеты Storm Shadow, зенитно-ракетные комплексы C-200, переоборудованные на дальнобойное оружие класса "земля-земля", ударные беспилотники ГУР, а также баллистические ракеты неустановленного типа.
В свою очередь военный США назвал, что переломит ход войны в Украине. По его словам, предоставление разрешения на удары по РФ дальнобойным вооружением стало важным шагом.
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Кто такой Рамзан Кадыров
Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта 2004 года. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.
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