Конец войны в 2025 году: Зеленский обрадовал украинцев прогнозом - что известно

Ключевыми темами переговоров Шольца и Зеленского было усиление фронта, будущая роль Евросоюза и приглашение для Украины в НАТО.

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Зеленский прокомментировал окончание войны уже с нового года / Коллаж: Главред, фото: ОП, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Что сказал Зеленский:

Украине надо укрепить свою позицию для окончания войны в 2025 году

Киев и Берлин обсудили серьезные гарантии безопасности

Переговоры затянулись почти на два часа - при чем здесь США

Планы Украины неизменны, мы должны быть сильнее, чтобы закончить войну в 2025 году. Об этом президент Украины заявил во время совместного брифинга с канцлером Олафом Шольцом.

Кроме этого, Россия должна осознать преступления, которые совершает в Украине.

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Отвечая на вопрос, на какие уступки должна пойти РФ во время возможных мирных переговоров, Зеленский ответил:

"На что должна пойти Россия? На три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает то, что она делает - убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом. Пока что наши планы неизменны. Конечно, мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война. Извините за недипломатическую лексику", - заявил глава страны.

Также глава Украины подчеркнул, что основными обсуждаемыми с ФРГ темами стали усиление фронта, будущая роль Евросоюза и приглашение для Украины в НАТО. Более того, вместо запланированных 40 минут, они продолжались почти два с половиной часа.

"Я говорил, насколько нам важно иметь серьезные гарантии безопасности, я был достаточно открытым с канцлером по теме НАТО и по нашим гарантиям безопасности. В кого мы верим, а кому уже никогда не поверим. Пусть все детали останутся между нами, поэтому была такая длинная беседа", - сказал президент.

Кроме этого, лидер Украины подчеркнул, что на встрече речь шла о смене власти в Соединенных Штатах.

"Мы очень надеемся, что поддержка новой администрации Соединенных Штатов Америки будет сильной, еще сильнее, и что политика Соединенных Штатов не изменится. Прежде всего должны говорить об этом здесь, в Европе, и думать, как можно еще усилить наше государство, какие бы вызовы нас не ждали", - отметил Зеленский.

Шольц прибыл в Киев - что известно о визите

Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года сегодня, 1 декабря. Как сообщал Главред, такой визит является знаком солидарности с Украиной.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Шольцом. Они посетили украинских защитников, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений.

Как отметили западные СМИ, Шольц прибыл в Киев с неожиданной миссией. Источники из его окружения утверждают, что поездку готовили "задолго до завершения выборов в США".

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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