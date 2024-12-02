Вывод войск из двух областей: Кремль уже готовит население к концу войны - росСМИ

Россия готовится к возможным переговорам, где, вероятно, придется идти на значительные уступки.

https://glavred.info/ukraine/kreml-uzhe-gotovit-naselenie-k-koncu-voyny-kakie-narrativy-putin-razdal-chinovnikam-10619207.html Ссылка скопирована

Администрация Путина провела перегоры с чиновниками РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Ключевое:

Армия Путина не может выполнить поставленные в начале 2022 года военные цели

Приход Дональда Трампа к власти в США изменил позицию РФ

В РФ могут обостриться мятежные настроения с возвращением солдат с войны

Администрация президента России провела семинар для региональных чиновников, на котором объясняла, как убедить население, что завершение войны с Украиной можно представить как "победу".

Как пишет издание "Диалог" со ссылкой на "Коммерсант", в Кремле уже осознали невозможность достижения первоначальных целей, таких как так называемая "денацификация" и "демилитаризация" Украины.

видео дня

Основной акцент теперь сделан на формировании образа "спокойной победы", основанной на удержании оккупированных территорий в четырех украинских областях и сохранении сухопутного коридора в Крым. Однако ни одну из этих областей российская армия полностью не контролирует, а сам Владимир Путин летом заявлял, что для мирных переговоров ВСУ должны выйти из этих территорий. Сейчас, вероятно, Кремль будет вынужден отказаться даже от этого условия.

Ключевым фактором, повлиявшим на изменение позиции Москвы, стал приход Дональда Трампа к власти в США. Его заявления о скором завершении войны вызвали беспокойство в Кремле. Россия готовится к возможным переговорам, где, вероятно, придется идти на значительные уступки, в частности вывод войск из Харьковской и Николаевской областей.

Проблема ветеранов и "патриотов"

На семинаре обсуждался вопрос адаптации участников войны. В Кремле опасаются, что возвращение ветеранов к мирной жизни может привести к росту протестных настроений или криминальной активности. Чиновникам поручили формировать положительный имидж ветеранов, создавать программы их реабилитации и трудоустройства.

Эксперты отмечают, что война, начатая под лозунгами "защиты русскоязычных" и "демилитаризации Украины", фактически завершится провалом заявленных целей. Однако Кремль намерен представить любой компромисс как дипломатический успех, даже если большинство оккупированных территорий вернется под контроль Украины.

Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Киев не откажется от своих территорий, даже если конфликт затянется в "холодную фазу". Основной целью остается вступление Украины в НАТО.

В Кремле, в свою очередь, пытаются подготовить общество к признанию фактического поражения, замаскированного под "победу".

Очевидно, что нынешняя стратегия Москвы свидетельствует об осознании неспособности переломить ситуацию. Война изменила отношение мира к России, поставив ее в состояние жесткой изоляции.

Что задумал Путин на фронте - последние новости

Как сообщал Главред ранее, диктатор РФ Путин готовит наступление на деоккупированный в 2022 году город. Агрессор вскоре может начать операцию с целью наступления на Херсон, форсировав Днепр.

Кроме этого, стало известно, что Путин поставил цель захватить сразу два города. Однако в 2024 году агрессоры могут похвастаться лишь уничтожением украинских городов, таких как Авдеевка и Угледар.

А вот на Сирийском фронте ситуация для Кремля складывается не лучшим образом, там планам Путина пришел "каюк". По данным ГУР, военные РФ "дают драпака" из Дамаска.

Читайте также:

"Мирный" план Путина и реакция Запада Российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд нелепых "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в частности из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва якобы подумает, чтобы сесть за стол переговоров. При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции. Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина, сделанные на фоне первого дня Саммита мира, противоречат не только уставу ООН, но и здравому смыслу. Во время второго пленарного заседания Салливан подчеркнул недопустимость реализации выдвинутых Россией требований. Итальянский премьер Джорджа Мелони также отреагировала на "предложения" Путина о якобы завершении войны. Ее слова были весьма жесткими и касались не только Путина, но и позиции всего Кремля. "Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться. Это так не будет", - подчеркнула Мелони. По ее словам, надо развеять нарративы путинской пропаганды и "заставить Россию сдаться".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред