Операция ВСУ на Курщине: украинцы могут похвастаться успешным продвижением - ISW

Враг на Курщине пытается применить весь имеющийся опыт против нашей армии.

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ВСУ имеют продвижение в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, скриншот deepstatemap.live

Что происходит на Курщине:

ВСУ фиксируют продвижение и успехи в Курской области

Враг хочет истощить армию Украины лобовой тактикой

Украинские силы недавно достигли продвижения в Курской области к северу от Новоивановки, расположенной к юго-востоку от Кореневого.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

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В то же время, по данным аналитиков, российские войска вели наступательные действия вблизи Дарьино и Плехово, тогда как украинские подразделения контратаковали неподалеку Погребков.

В свою очередь командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов отметил, что Курское направление сейчас очень активное и наполненное боевыми действиями.

Основная роль принадлежит пехоте, но время от времени случаются прямые контактные столкновения с участием тяжелой техники.

"Враг пытается применить весь имеющийся опыт против нашей армии, лучше всего им удается классическое лобовое истощение", - отмечает Бунятов.

Бунятов подчеркнул, что ежедневные потери являются реальностью для обеих сторон. Линия боевого соприкосновения на данный момент является четкой, без заметных пробелов, как это наблюдалось в начале операции.

Бои в Курской области - что известно

Напомним, как сообщал Главред со ссылкой на полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, контрнаступление россиян на Курщине проваливается. Российские военные теряют много личного состава и техники во время атак.

В то же время операция ВСУ в Курской области заставила Москву пересмотреть свои планы относительно Запорожской области. СМИ узнали дату и направление возможного удара армии врага.

В свою очередь генерал Николай Маломуж выдал правду о ситуации на Курщине. По его словам, с некоторых территорий ВСУ отошли для того, чтобы не терять бойцов.

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Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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