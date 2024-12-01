Испортили киевлянам воскресенье: столицу атакует рой вражеских дронов - где слышны взрывы

Силы ПВО работают по вражеским целям, сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА).

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Киевскую область и столицу атакуют вражеские дроны / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Коротко:

Жителей Киевщины призвали направиться в укрытие

В Киеве работает ПВО

Вечером 1 декабря российские войска атаковали Киевскую область дронами-камикадзе типа "Шахед", что заставило противовоздушную оборону региона активно реагировать.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА). Жителей региона призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - написали в облвоенкодминистрации.

Шахед - что известно / Инфографика: Главред

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что противовоздушная оборона работает против ударных дронов и в самом Киеве:

Около 21:49 зафиксирован один из дронов, который направлялся в направлении столицы, после чего в Киеве объявили воздушную тревогу.

Уже в 22:07 стало известно о других дронах, которые летели с юга и востока в сторону Киева.

Около 22:20 в столице прогремели взрывы.

Жителей региона просят оставаться в укрытиях и соблюдать правила информационной тишины: не фотографировать и не выкладывать в сеть работу ПВО.

Воздушные атаки оккупантов России на Украину - новости по теме

Сегодня, 1 декабря очередной раз войска РФ дронами атаковали Киев. Отмечалось, что в столице прогремели взрывы, работало ПВО.

Впоследствии стало известно, что РФ ударила по Украине десятками дронов. Как стало известно, противовоздушной обороной сбито 32 вражеских дрона.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали массированных атак. По его словам, всего за неделю Россия применила против нас более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет различных типов.

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Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Найдите укрытие и переждите атаку. Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

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