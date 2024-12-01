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Взрывы гремели в шести областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

Алексей Тесля
1 декабря 2024, 11:00
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Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских БПЛА.
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В Киевской области зафиксировано падение обломков БПЛА / Коллаж: Главред, фото: kv.dsns.gov.ua

Главное:

  • РФ атаковала Украину 78 ударными БПЛА
  • Обломки дронов упали в трех районах Киевщины

Российские оккупанты атаковали Украину 78 ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed и других неустановленных типов в ночь на 1 декабря.

По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 32 вражеских дронов, сообщается в Telegram Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

видео дня

"45 российских беспилотников локационно утеряно, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, еще один - в воздухе", - сказано в сообщении.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Враг запускал дроны в количестве 78 штук с 20:00 субботы из направлений городов Курск, Орел, Брянск - РФ.

Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

"По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 32 вражеских БПЛА. Информация уточняется и обновляется", - указано в сообщении.

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/ t.me/kpszsu

Подробности атаки дронов в Киевской области

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в трех районах повреждены 3 частных дома, квартира, 3 автомобиля и гаражное помещение. В домах выбиты окна и двери, повреждены фасады и крыши, рассказали в Киевской областной военной администрации.

Screenshot
/ kv.dsns.gov.ua

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших у населения нет, добавили в КОВА.

Screenshot
/ kv.dsns.gov.ua

Как уточнили в Главном управлении в Киевской области Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в воскресенье утром обломки вражеского беспилотника повлекли за собой пожар в частном гараже в области. Уничтожен второй этаж здания, поврежден первый этаж и два автомобиля.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, войска РФ дронами атаковали Киев: в столице прогремели взрывы. Россияне повторно атаковали Киев беспилотниками, в столице прогремели взрывы, работало ПВО.

Как сообщал Главред, ночью 27 ноября РФ запустила дроны по Киеву. Работали силы ПВО. Сообщалось о падении обломков в Днепровском районе и повреждении объекта нежилой инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что Россия запустила по Киеву БПЛА Shahed. В городе гремели взрывы, работала ПВО. В Днепровском районе из-за падения обломков загорелась внешняя обшивка здания поликлиники.

Больше новостей:

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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беспилотник Воздушные Силы Киевская область война России и Украины атака дронов
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