'Если мы продержимся, то им хана': ВСУ могут обломать планы Путина - детали

Россия поставила себе цель обвалить фронт в Украине.

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Эксперт дал оценку, что будет происходить в ближайшие месяцы / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 199-й учебный центр ДШВ ВСУ

О чем сказал Дикий:

РФ надеется, что через 2-3 месяца армия Украины сломается

За месяц в армию мы набираем людей в полтора раза меньше, чем теряем

Обвалить фронт Путину не позволят конкретные действия украинской армии. Как помешать планам агрессоров рассказал военный аналитик Евгений Дикий в комментарии "24 каналу".

"Когда они резервов и ресурсов на ведение войны высокой интенсивности максимум на год, то в таком смысле не стоит их растягивать, не стоит их экономить, а наоборот бросать, как в печь все, что сейчас есть, рассчитывая на то, что пусть с большими потерями, но они добьют нас в ближайшие месяцы. Понимая, что через год произойдет коллапс в их армии, они делают ставку на то, что мы сломаемся не через год, а, например, через 2-3 месяца, что мы сломаемся до весны", - сообщил Евгений Дикий.

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Кроме этого, военный аналитик дал объяснение, почему россияне активизируются на фронте именно сейчас.

"Россияне понимают, что если мы продержимся, то им хана, но эта ставка может сыграть, потому что сегодня соотношение сил очень невыигрышное для нас, и они надеются обвалить наш фронт и пойти в решительное наступление не когда-нибудь, а прямо сейчас, этой зимой, пока у них остаются набранные ранее люди", - сказал Дикий.

По его мнению, несмотря на все попытки остановить врага, обвал фронта может, к сожалению, произойти.

"Это рискованная ставка России, но учитывая то, что у нас происходит с пополнением армии, что у нас с мобилизацией, оно может сработать. Если мы здесь в тылу не опомнимся, оно сработает. Сейчас у нас положение невыигрышное, потому что за месяц мы набираем людей в полтора раза меньше, чем наши санитарные потери", - пояснил Евгений Дикий.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, недавно генерал Николай Маломуж выдал правду о ситуации на Курщине. Там, по его словам, мы выполняем задачи маневренной войны.

Что интересно, недавно именно корейцы "насолили" Путину в войне с Украиной. Оккупанты жалуются на сложности в применении боеприпасов, которые поставляются Северной Кореей.

Кроме этого, армия РФ массово дезертирует на одном из ключевых участков. Подобные случаи в армии оккупантов не редкость, но в 205-й бригаде они приобрели массовый характер.

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Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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