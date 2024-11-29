Армия РФ 'плачет горькими слезами': как корейцы 'насолили' Путину в войне с Украиной

Агрессоры озвучивают жалобы на сложности в применении боеприпасов, поставляемых Северной Кореей.

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В РФ возникли сложности в применении боеприпасов КНДР / Коллаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Почему агрессоры РФ выражают недовольство:

У врага возникли сложности с боеприпасами из КНДР

В армии РФ плохое логистическое обеспечение

Войска оккупантов ужасно недовольны боеприпасами, которые армии РФ передала Северная Корея. Агрессоры жалуются на применение снарядов на фронте.

С такой информацией выступил представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

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"У нас есть информация, что российские военнослужащие проявляют жалобы на сложности в применении боеприпасов, которые поставляются Северной Кореей.

То есть они летят не туда, куда нужно, и то, что они (оккупанты, ред.) не могут с ними хорошо обращаться", - сказал спикер.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кроме этого, как подчеркнул Волошин, агрессоры также жалуются на плохое логистическое обеспечение. Речь идет не только об отсутствии боеприпасов, но и продуктов и воды.

"Особенно остро эта проблема у них встала с наступлением холодного времени года. Они жалуются даже на отсутствие теплых вещей", - добавил Волошин.

Помощь Северной Кореи оккупантам - что известно

Главред ранее сообщал, что в ГУР раскрыли, как КНДР вооружает Москву. С октября 2024 года КНДР начала поставки артиллерийских систем в РФ, говорится в заявлении.

Также недавно стало известно, что сам новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет переговоров с КНДР. С одной стороны, Трамп может занять более снисходительную позицию к РФ по сравнению с администрацией Байдена, а с другой стороны, ему нужно будет найти ответы на вызовы, связанные с ядерной программой Северной Кореи.

Стало также известно, как Путин поблагодарил корейцев за участие в войне. В обмен на военную помощь Кремль поставляет КНДР нефть, несмотря на санкции ООН. КНДР также, вероятно, получила от России системы ПВО или пушечные установки.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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