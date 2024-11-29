Прямо перед инаугурацией Трампа: Путин готов пойти на коварный шаг - детали

Вероятнее всего, к тому моменту, как Дональд Трамп вступит на пост президента США, нас ожидают самые жесткие бои за всю войну.

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Оккупанты попытаются усилить бои перед инаугурацией Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

До инаугурации президента США война будет идти на обострение

Потери окупантов на фронте продолжают расти

Пока не состоится инаугурация президента США, к сожалению, интенсивность боевых действий будет продолжаться, а атаки будут расти.

Об этом говорится в комментарии основателя и командира роты ударных БпЛА "Фаворит" Дениса Перча.

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"Мы фиксируем значительное увеличение количества атак и попыток врага прорвать нашу оборону. Противник концентрирует силы и средства. Скорее всего, до инаугурации президента США нас ожидают самые жесткие бои за всю войну. Россия будет пытаться оккупировать как можно больше наших территорий, чтобы усилить свою переговорную позицию на возможных переговорах, запланированных Дональдом Трампом", - отметил Денис Перч.

Нельзя не отметить, что потери оккупантов масштабно выросли. Однако это сопровождается пропорциональным увеличением расходов украинской армии на боеприпасы и ресурсы.

"Я уверен, что США под руководством Трампа, не видят другого результата, кроме нашей победы. Наша позиция относительно мира через капитуляцию неизменна.

Мы готовы держать оборону до победы. Экономический кризис в России, потери среди их населения и жесткая позиция международного сообщества должны принести результаты в ближайшее время", - добавил Перч.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Командир отмечает также острую потребность в дополнительных ресурсах. Дело в том, что напряжение на линии фронта постоянно растет.

"Нам не хватает человеческого ресурса. Жаль, что на третьем году войны у многих гражданских до сих пор нет мотивации защищать свой дом. В то же время в армии есть достаточно мотивированных идейных коллективов, которые держат самые тяжелые участки фронта", - подытожил командир.

Дональд Трамп планирует заканчивать войну - последние новости

Ранее Главред объяснял, насколько выросли шансы на мир после того, как Трамп выбрал спецпредставителя по Украине. Новоизбранный глава США надеется, что вместе с новым представителем они сделают Америку и мир снова безопасными.

Журналисты CNN объяснили, в чем суть мирного плана спецпосланника Трампа. По мнению западной прессы, он может предложить "мрачный компромисс для мрачной войны".

Также сообщается, что Трамп хочет переговоров с КНДР. США нужно закончить войну в Украине, поэтому новый глава Штатов может занять более снисходительную позицию к РФ по сравнению с администрацией Байдена.

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