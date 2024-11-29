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Сотни ракет и артсистем: в ГУР раскрыли, как КНДР вооружает Москву – СМИ

Алексей Тесля
29 ноября 2024, 15:03
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С октября 2024 года КНДР приступила к поставкам артиллерийских систем в РФ, сообщили в ГУР.
Войска КНДР, ATACMS
Военных из КНДР отправляют на войну / Коллаж: Главред, фото: KCNA, Википедия

Ключевое:

  • КНДР передала РФ более 100 артиллерийских систем
  • Москва получила от Пхеньяна 100 баллистических ракет

Более 100 артиллерийских систем и 100 баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24 перемещены на данный момент из КНДР в РФ, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"С октября 2024 года КНДР приступила к поставкам артиллерийских систем в РФ", — говорится в ответе ГУР на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

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Уточняется, что всего перемещено более 100 единиц техники разных типов, среди которых:

  • 170-мм самоходные артиллерийские установки М-1989;
  • 240-мм реактивные системы залпового огня М-1991.
Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

"Также продолжается поставка из КНДР в РФ артиллерийских боеприпасов крупного калибра и баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24 (на ноябрь т.г. поставлено более 5 млн ед. и 100 ед. соответственно)", — сообщили в ГУР.

Кроме того, в военной разведке уточнили, что с территории КНДР на территорию России перемещено более 60 единиц 170-мм САУ М-1989 "Koksan", часть из которых планировалось доставить в Саратовское ВАКУ, вероятно, с целью осуществления подготовки личного состава.

"Информация о состоянии указанных артиллерийских систем отсутствует", — добавили в ГУР.

Участие войск КНДР в войне - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в США не видят никаких признаков присутствия войск КНДР в Украине. США также не могут независимо подтвердить потери северокорейских солдат на Курщине.

Напомним, ранее появились подробности удара ракетами Storm Shadow. В результате могли быть уничтожены офицеры из КНДР.

Как сообщал Главред, в захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области заметили военных из КНДР, которые были переодеты в российскую военную форму.

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Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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