Трамп хочет переговоров с КНДР: США нужно закончить войну в Украине - СМИ

Главные тезисы статьи:
- Трамп хочет наладить связи с КНДР
- В США рассматривают возможность переговоров с Ким Чен Ыном
- Конец войны в Украине повлияет на улучшение отношений между США и КНДР
Новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится улучшить связи США с Северной Кореей. Сейчас в Пхеньяне не настроены на диалог со Штатами, но изменить это может окончание войны в Украине.
Как пишет Business Insider, в КНДР политику США все еще воспринимают как "враждебную", а результаты президентских выборов 2024 года не опубликовало ни одно местное медиа.
Несколько дней назад ряд западных СМИ сообщили, что Трамп рассматривает возможность возобновления прямого диалога с Кимом, как это происходило во время его первого срока. Впрочем, современная геополитика существенно отличается от ситуации многолетней давности. Если Трамп в случае своего возвращения на пост президента займет более мягкую позицию в отношении страны-агрессора России в контексте войны в Украине, это может повлиять на усиление позиций Пхеньяна.
Представитель Центра исследований науки и безопасности Дэниел Солсбери отметил, что с одной стороны, Трамп может занять более снисходительную позицию к РФ по сравнению с администрацией Байдена, а с другой стороны, ему нужно будет найти ответы на вызовы, связанные с ядерной программой Северной Кореи.
По мнению аналитиков, Трамп вероятно предпочтет политику "пряника" в диалоге с Кимом, учитывая предыдущий опыт. Соглашение между Вашингтоном и Пхеньяном возможно, хотя и маловероятно. Трамп, возможно, предложит ослабление санкций и сокращение военного присутствия США в Корее в обмен на прекращение сотрудничества Пхеньяна с Россией. Речь идет, вероятно, и о возвращении солдат КНДР из РФ.
Однако важно понимать, что улучшение отношений между США и КНДР маловероятно, пока продолжается война в Украине. Проблема и в том, что развитие новых альянсов между Москвой и Пхеньяном также усложняет этот процесс.
Внешняя политика Дональда Трампа - что известно
С тех пор как Трамп выиграл президентские выборы, он и его представители озвучили основные направления внешнеполитической деятельности Штатов на ближайшие годы. В частности, США будут пытаться закончить войну в Украине. Как писал Главред, генсек Альянса недавно сообщил, что страны НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить президента страны-агрессора России Владимира Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция.
Если говорить о сроках, то администрация нового президента США займется темой переговоров по Украине с января, заявил конгрессмен от штата Флорида Майк Волтц.
Ранее также сообщалось, что Дональд Трамп может провести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Команда Трампа убеждена, что такие переговоры могут снизить риски вооруженного конфликта на Корейском полуострове. К тому же окружение Трампа считает, что прямой контакт поможет "растопить лед" и наладить контакт между Вашингтоном и Пхеньяном.
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