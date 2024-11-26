'Есть положительный момент': чего ждать Украине от назначений Трампа - Загородний

Дональд Трамп назначил на должности в новой администрации лиц, которые не настроены к Украине категорически, что является неплохо для Украины, считает эксперт.

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Чего ждать Украине от назначений Трампа / Коллаж Главред, фото: Фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

О чем сказал Загородний:

Есть положительная динамика по формированию новой администрации Трампа

Важно не соглашаться на первые условия, которые предложат США для Украины

В команде новоизбранного президента США Дональда Трампа есть лица, которые не относятся к Украине категорически. По мнению политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, это уже положительный момент. Об этом он рассказал во время чата на Главреде.

На вопрос о наличии друзей Украины в команде Трампа эксперт отметил, что друзей в политике нет, ведь каждое правительство действует прежде всего в интересах своей страны. Главный вопрос - как Украина может вписаться в интересы США и использовать это в свою пользу.

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"Хорошо уже то, что люди в команде Трампа не такие категоричные в отношении Украины, как могло бы быть. Это уже большой плюс. Все остальное зависит от нас, обстоятельств и политики, которая может развернуться по-разному", - указывает он.

Загородний отмечает, что есть положительная динамика, которой следует воспользоваться. Однако важно не соглашаться на первые предложенные условия, ведь многие стремятся избежать лишних усилий и надеются, что Украина примет их условия без изменений. Украина не должна этого допускать.

"В целом, в команде Трампа достаточно выразительные и понятные люди, со своей историей. Но посмотрим, как все будет на практике, как они будут действовать", - резюмировал эксперт.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - что известно о новых назначениях Трампа

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп назначил конгрессмена из Флориды Майкла Волтца советником по вопросам национальной безопасности и рассматривает кандидатуру сенатора от Флориды Марко Рубио на должность государственного секретаря. Оба политика поддерживают внешнеполитическую доктрину Трампа "Америка превыше всего", однако остаются решительными сторонниками жесткого подхода США к Китаю, Ирану и России. Как отмечает Politico, эти решения вызвали осторожный оптимизм среди сторонников Украины.

Илон Маск, несмотря на слухи, не планирует занимать никаких должностей в будущей администрации Трампа. Однако, как отмечает CNN, он может влиять на принятие решений извне.

Дональд Трамп намерен инициировать переговоры между Украиной и Россией. После встречи республиканцев с Трампом 13 ноября конгрессмен Майкл Волтц заявил, что будущий президент стремится усадить стороны за стол переговоров для поиска мирного урегулирования.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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