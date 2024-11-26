Ради 'дружбы' с Путиным: Трамп может остановить помощь Украине - политик

Ключевые тезисы:
- Трамп может остановить помощь Украине
- Он может искать способы, чтобы установить хорошие отношения с Путиным
- Путин не станет выполнять любые договоренности
Новоизбранный президент США Дональд Трамп официально не отреагировал на разрешение Украине бить по стране-агрессору России дальнобойными ракетами ATACMS. Когда республиканец войдет в Белый дом, он может остановить помощь. Об этом сказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в комментарии 24 Каналу.
По его словам, администрация Трампа может искать способы, чтобы установить хорошие отношения с Владимиром Путиным.
"Думаю, вполне ожидаемо, что новая администрация будет искать все способы, чтобы установить хорошие отношения с Путиным. Это означает, что им придется прекратить помощь Украине. Теперь не исключено, что это будет частью переговорной техники между администрацией Трампа и Кремлем", - сказал он.
Политический деятель также заявил, что Путин точно не станет выполнять какие-либо договоренности.
"Что бы ему ни предложил Белый дом, это не даст эффекта и не завершит войну в Украине", - отмечает Рашкин.
Он отметил, что Дональд Трамп не раз заявлял, что у него хорошие отношения с Путиным.
"Когда американское оружие наносит удары по России, то, видимо, это влияет на его отношения с Путиным, который, очевидно, не очень доволен США. Поэтому я понимаю, почему Дональд Трамп может не захотеть говорить в этот момент", - подытожил политический деятель.
Позиция Трампа по войне в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал способствовать завершению российско-украинской войны. СМИ отмечают, что опасность для Украины заключается в том, что в своих интересах заключить быструю сделку Трамп может согласиться на плохое урегулирование войны.
Также известно, что администрация нового президента США займется темой переговоров по Украине с января.
Кроме того, Владимир Зеленский говорил, что Украина имеет все шансы закончить войну в 2025 году. В январе появятся первые предложения по завершению войны от Дональда Трампа в роли президента США.
Читайте также:
- Россия и КНДР начали "открытую Третью мировую": США боятся действовать - Загородний
- Запуск межконтинентальных ракет из РФ не может проходить без ведома США - Лакийчук
- "США давят и на РФ, и на Украину": Снегирев сказал, как может завершиться война
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называли "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Между тем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред