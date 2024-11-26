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Ради "дружбы" с Путиным: Трамп может остановить помощь Украине - политик

Мария Николишин
26 ноября 2024, 00:10
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Трамп не раз заявлял, что у него хорошие отношения с Путиным.
Ради 'дружбы' с Путиным: Трамп может остановить помощь Украине - политик
Помощь Украине от США / коллаж: Главред, фото: Donald J.Trump, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Трамп может остановить помощь Украине
  • Он может искать способы, чтобы установить хорошие отношения с Путиным
  • Путин не станет выполнять любые договоренности

Новоизбранный президент США Дональд Трамп официально не отреагировал на разрешение Украине бить по стране-агрессору России дальнобойными ракетами ATACMS. Когда республиканец войдет в Белый дом, он может остановить помощь. Об этом сказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в комментарии 24 Каналу.

По его словам, администрация Трампа может искать способы, чтобы установить хорошие отношения с Владимиром Путиным.

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"Думаю, вполне ожидаемо, что новая администрация будет искать все способы, чтобы установить хорошие отношения с Путиным. Это означает, что им придется прекратить помощь Украине. Теперь не исключено, что это будет частью переговорной техники между администрацией Трампа и Кремлем", - сказал он.

Политический деятель также заявил, что Путин точно не станет выполнять какие-либо договоренности.

"Что бы ему ни предложил Белый дом, это не даст эффекта и не завершит войну в Украине", - отмечает Рашкин.

Он отметил, что Дональд Трамп не раз заявлял, что у него хорошие отношения с Путиным.

"Когда американское оружие наносит удары по России, то, видимо, это влияет на его отношения с Путиным, который, очевидно, не очень доволен США. Поэтому я понимаю, почему Дональд Трамп может не захотеть говорить в этот момент", - подытожил политический деятель.

Ради 'дружбы' с Путиным: Трамп может остановить помощь Украине - политик
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал способствовать завершению российско-украинской войны. СМИ отмечают, что опасность для Украины заключается в том, что в своих интересах заключить быструю сделку Трамп может согласиться на плохое урегулирование войны.

Также известно, что администрация нового президента США займется темой переговоров по Украине с января.

Кроме того, Владимир Зеленский говорил, что Украина имеет все шансы закончить войну в 2025 году. В январе появятся первые предложения по завершению войны от Дональда Трампа в роли президента США.

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"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называли "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Между тем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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