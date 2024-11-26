Ради 'дружбы' с Путиным: Трамп может остановить помощь Украине - политик

Трамп не раз заявлял, что у него хорошие отношения с Путиным.

https://glavred.info/world/radi-druzhby-s-putinym-tramp-mozhet-ostanovit-pomoshch-ukraine-politik-10617380.html Ссылка скопирована

Помощь Украине от США / коллаж: Главред, фото: Donald J.Trump, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Трамп может остановить помощь Украине

Он может искать способы, чтобы установить хорошие отношения с Путиным

Путин не станет выполнять любые договоренности

Новоизбранный президент США Дональд Трамп официально не отреагировал на разрешение Украине бить по стране-агрессору России дальнобойными ракетами ATACMS. Когда республиканец войдет в Белый дом, он может остановить помощь. Об этом сказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в комментарии 24 Каналу.

По его словам, администрация Трампа может искать способы, чтобы установить хорошие отношения с Владимиром Путиным.

видео дня

"Думаю, вполне ожидаемо, что новая администрация будет искать все способы, чтобы установить хорошие отношения с Путиным. Это означает, что им придется прекратить помощь Украине. Теперь не исключено, что это будет частью переговорной техники между администрацией Трампа и Кремлем", - сказал он.

Политический деятель также заявил, что Путин точно не станет выполнять какие-либо договоренности.

"Что бы ему ни предложил Белый дом, это не даст эффекта и не завершит войну в Украине", - отмечает Рашкин.

Он отметил, что Дональд Трамп не раз заявлял, что у него хорошие отношения с Путиным.

"Когда американское оружие наносит удары по России, то, видимо, это влияет на его отношения с Путиным, который, очевидно, не очень доволен США. Поэтому я понимаю, почему Дональд Трамп может не захотеть говорить в этот момент", - подытожил политический деятель.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал способствовать завершению российско-украинской войны. СМИ отмечают, что опасность для Украины заключается в том, что в своих интересах заключить быструю сделку Трамп может согласиться на плохое урегулирование войны.

Также известно, что администрация нового президента США займется темой переговоров по Украине с января.

Кроме того, Владимир Зеленский говорил, что Украина имеет все шансы закончить войну в 2025 году. В январе появятся первые предложения по завершению войны от Дональда Трампа в роли президента США.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред