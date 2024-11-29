Путин доигрался угрозами 'Орешника': Польша может начать сбивать ракеты - политолог

Агрессор из России имеет все шансы достичь противоположного для себя результата.

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Недавно поляки получили прямую угрозу от России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Несвитайлов сказал следующее:

Угрозами "Орешника" РФ не достигает результата, лишь усугубляет себе же ситуацию

После угрожающих манипуляций РФ у Варшавы возникает вопрос собственной безопасности

США не будут завершать войну в пользу РФ

Угрожая миру новыми ударами "Орешником", российский диктатор Владимир Путин может "выстрелить себе в колено".

Как отметил политолог, аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина, такие действия РФ могут наоборот - усилить поддержку Украины со стороны партнеров. Например, повлиять на позицию Польши и НАТО.

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Путинский шантаж не достигает результатов

Политолог отметил, что запуск Россией ракеты "Орешник" почти совпал по времени с разрешением использовать западные ракеты для ударов по территории РФ. Однако, по его мнению, ни этот запуск, ни изменения в ядерной доктрине России не достигли ожидаемого эффекта, на который рассчитывал Владимир Путин.

"Путин продолжает пытаться это делать, но вполне может достичь противоположного результата", - заявил Несвитайлов.

Польша может начать сбивать ракеты РФ

Он пояснил, что ранее российские ракеты, которые залетали в Польшу, не сбивали.

Однако представитель МИД России Мария Захарова заявила, что база ПВО на территории Польши есть в списке военных целей России. Такие угрозы могут изменить позиции Польши и НАТО.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

По его мнению, лучшим ответом Польши и НАТО было бы определение 300-километровой зоны, в которой бы сбивали "случайные" вражеские цели.

"Потому что они (поляки, - ред.) получили прямую угрозу. Если они раньше не сбивали ракеты на своей территории, и разговор о том, чтобы сбивать над Украиной, вообще не шел, то теперь может возникнуть вопрос собственной безопасности для поляков", - заявил политолог.

США подготовили ответ на угрозы РФ

Кроме того, политолог прокомментировал назначение Кита Келлога на должность спецпредставителя США по вопросам Украины. Хотя Келлог ранее заявлял о плане заморозки боевых действий на линии фронта, его общие заявления имеют четко выраженный проукраинский характер.

"Он говорил о том, что победа Украины является стратегически важной для США, это их прямой интерес. И также говорил, что никто Украину бросать не собирается и нужно найти путь, как войну завершить, но она не будет завершена на российских требованиях и в пользу РФ. И такого человека Трамп назначает спецпредставителем. Человека, который глубоко в контексте. Мне кажется это лучший ответ на угрозы РФ, что на какую-то общую стратегию Запада это не влияет вообще", - пояснил политолог.

Несвитайлов также обратил внимание на информацию о том, что Франция и Великобритания обсуждают возможность направления военных контингентов в Украину. Он считает, что это достаточно реалистичный сценарий.

Угрозы применения "Орешника" Россией - последние новости

Даже сам венгерский премьер-министр Виктор Орбан запаниковал из-за "Орешника" Путина. По его мнению, война никогда не была такой опасной.

В британской разведке назвали количество ракет "Орешник" на вооружении РФ. Эта ракета, как считают аналитики, скорее всего, будет намного дороже, чем другие ракеты, которые Россия сейчас использует против Украины".

Накануне В то же время американские аналитики назвали цели врага. Эксперты выразили мнение, что усиление беспокойства по поводу запуска ракеты "Орешник" побуждает Запад уменьшить свою поддержку Украины.

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Вооруженные силы Республики Польша Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства. Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны. Главнокомандующий - президент Анджей Дуда. Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.

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