"Лакомые кусочки" для врага: Путин поставил цель захватить сразу два города

В этом году оккупанты могут похвастаться только уничтожением украинских городов, таких как Авдеевка и Угледар.

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Враг поставил цель продавить ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Генштаб ВСУ

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Россия стирает в золу украинские города

Путин захочет захватить Мирноград и Купянск

Российские оккупанты продолжают активно исследовать линию фронта в поисках слабых мест в украинской обороне, чтобы попытаться прорвать ее. Об этом 1 декабря заявил эксперт по национальной безопасности Иван Варченко в эфире телеканала FREEДОМ.

Сейчас основными направлениями их атак являются Кураховское и Покровское, но ситуация может быстро измениться. Следующими целями могут стать Мирноград в Донецкой области и Купянск на Харьковщине, которые россияне считают стратегически важными точками.

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Варченко отметил, что в этом году оккупанты могут похвастаться только уничтожением украинских городов, таких как Авдеевка и Угледар.

"Но в то же время, если им нужно говорить о величии России и большой российской второй в мире армии, то, конечно, Авдеевкой и Угледаром они вряд ли могут убедить своего российского потребителя, который с каждым днем становится более требовательным", - отметил Варченко.

Угледар - что известно / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что для России важно не просто захватывать украинские территории, но и уничтожать города, оставляя после себя руины.

"Для них важны такие символические вещи и они пытаются следовать своей предыдущей тактике. Купянск, Часов Яр, Мирноград, Покровск; часть территорий, которые были отвоеваны летом прошлого года украинскими Силами обороны на Запорожском направлении; попытки закрепиться на правом берегу Днепра, или на всей территории линии фронта, которая пролегает под Днепром, конечно же, все это для России остается важным", - сказал эксперт.

Среди других важных направлений эксперт выделил Курское, где украинские Силы обороны продолжают удерживать значительные территории. Этот участок имеет важное геополитическое значение, что делает его ключевым в противостоянии.

"Для России это существенный раздражитель. Мы понимаем, что для них очень важны любые продвижения на этом направлении осуществлять. В очередной раз они не будут жалеть ни техники, ни силы. То, что в отдельных местах используется больше техники, а в отдельных меньше, это, возможно, в какой-то степени связано с тем, что кто-то из командиров все-таки пытается подумать хотя бы в некоторой степени головой", - высказал мнение Варченко.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, еще есть шансы, что ВСУ могут обломать планы Путина. Понимая, что через год произойдет коллапс в их армии, агрессоры делают ставку на то, что мы сломаемся не через год, а, например, через 2-3 месяца, что мы сломаемся до весны.

Кроме этого, генерал Николай Маломуж выдал правду о ситуации на Курщине. По его словам, с некоторых территорий ВСУ отошли для того, чтобы не терять бойцов.

В то же время перед инаугурацией Трампа Путин готов пойти на коварный шаг. Вполне вероятно, что нас ожидают самые жесткие бои за всю войну.

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Кто такой Иван Варченко? Иван Григорьевич Варченко (род. 25 июня 1974, г. Харьков) - украинский политический и общественный деятель, и.о. заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации (с 2014), депутат Харьковского областного совета (с 2010), председатель Харьковской областной организации партии "Реформы и порядок" (2001-2013), один из организаторов и член координационного совета Харьковского Евромайдана. Советник Министра внутренних дел (2015), пишет Википедия.

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