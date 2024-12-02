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На фронте наступил решающий момент: генерал рассказал, есть ли основания для паники

Юрий Берендий
2 декабря 2024, 03:02
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Силы обороны Украины готовят контрудары на Кураховском направлении, чтобы сорвать планы врага по дальнейшему наступлению, указывает эксперт.
На фронте наступил решающий момент: генерал рассказал, есть ли основания для паники
Генерал рассказал о решающем моменте на фронте / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

О чем сказал Маломуж:

  • На фронте наблюдается решающий момент
  • РФ пытается захватить Донецкую и Луганскую области до Нового года
  • Причин для паники относительно ситуации на Покровском направлении нет

На фронте российско-украинской войны наблюдается критический момент, когда решается, сможет ли противник продвинуться дальше, особенно в Донецкой области. Однако очевидно, что российские силы не могут одновременно атаковать на 5-7 ключевых направлениях и еще на 4-5 дополнительных. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

"Мы говорим сегодня о решающей ситуации, поскольку враг задействовал все ресурсы, включая дополнительные резервы, не только российские, но и северокорейские. Потому что пытается до Нового года решить задачу захвата Донецкой и Луганской областей и попытки подготовить новые наступательные операции на Днепропетровское и Запорожское направления", - сказал он.

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Он подчеркнул, что Силы обороны Украины активно проводят контроперации, направленные на ослабление российских войск, в частности на Кураховском направлении, которое, по его мнению, является чрезвычайно важным в нынешнем противостоянии.

Маломуж также отметил, что в наиболее горячих точках идет не только оборона, но и маневрирование украинских войск. В некоторых случаях украинские силы отходят на новые позиции, создавая укрепленные районы. Такая тактика позволяет не только сохранить жизнь военных, но и значительно усилить потери врага. По его словам, ежедневные потери противника достигают 1 500-1 800 человек. Он подчеркнул, что это существенные потери, хотя враг пока их игнорирует.

"Но хочу отметить, что силы он в любом случае рассредоточивает, и держать 5-7 основных, еще 4-5 дополнительных направлений практически невозможно", - констатировал генерал.

Ситуация на Кураховском направлении остается сложной из-за попыток российских войск окружить Покровский сектор, концентрируя силы для атак с флангов. Противник активно наращивает численность войск и пытается занять новые позиции, однако, по оценкам генерала, украинские Силы обороны готовят удары с тыла и флангов, чтобы сорвать эти планы.

"Сейчас подготовлены дополнительные ресурсы, и уже об этом сказал главнокомандующий ВСУ Сырский, что в ближайшие дни будут усилены позиции", - комментирует Маломуж.

На Покровском направлении наступление врага значительно замедлилось, и, как отмечает генерал, оснований для паники нет.

Он добавляет, что украинские защитники уничтожили несколько сотен российских солдат в этом секторе. Ежедневные потери противника достигают около 1 700 человек, что за три месяца равно двум полноценным армиям, и такие потери России чрезвычайно сложно пополнять.

"Да, частично враг это еще делает, но для системного пополнения нужна большая мобилизация, которую Путин пока не проводит. Поэтому другие участки уже ослаблены, хотя он еще пытается дальше захватить, например, Часов Яр", - резюмирует он.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на территории Курской области продолжается маневренная война, в ходе которой ВСУ отходят на более выгодные позиции для нанесения ударов, что подтверждается заявлениями из России о якобы восстановлении контроля над 400-500 кв. км, отмечает генерал армии Украины Николай Маломуж.

Как пояснил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, после захвата Курахово российские войска могут сосредоточить все резервы на взятии Покровска, стремясь выйти в тыл Торецка и Часового Яра. В то же время россияне вряд ли будут перебрасывать силы для наступления на Запорожском направлении.

По данным британской разведки, после потери Угледара в начале октября 2024 года российские войска активизировали атаки на менее защищенные районы на западе Донецкой области, что сделало Великую Новоселку уязвимой к их атакам.

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Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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война в Украине Курахово Покровск
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