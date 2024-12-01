Катастрофа РФ в Сирии и заявления Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 1 декабря по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

https://glavred.info/ukraine/katastrofa-rf-v-sirii-i-zayavleniya-zelenskogo-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10619009.html Ссылка скопирована

Главные новости Украины по состоянию на 19:30 1 декабря / Коллаж Главред, фото: Фото: facebook.com/DonaldTrump, ГСЧС Украины, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда

Войска РФ дронами атаковали Киев: в столице прогремели взрывы, подробности

Российские оккупанты 1 декабря атаковали Киев беспилотниками. Силы обороны отбили попытки вражеских ударов. Обломки одного из вражеских дронов упали в Голосеевском районе. Поврежден многоквартирный дом. После 7 утра в столице снова объявили воздушную тревогу. Прогремели взрывы. Местные власти заявили о работе ПВО.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации, в жилом доме из-за взрывной волны выбиты окна.

видео дня

Взрывы гремели в четырех областях: в РФ пожаловались на массированный налет БПЛА

В стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке ударных беспилотников в ночь на воскресенье, 1 декабря. Взрывы слышали в нескольких областях.

Как утверждают власти Калужской области, атака была осуществлена с помощью БПЛА самолетного типа, пишет Astra.

"Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки", - говорится в сообщении.

Пройти ВВК можно будет без визита в ТЦК: в Минобороны сделали заявление

Министерство обороны и министерство здравоохранения готовят реформу, согласно которой военно-врачебную комиссию можно будет проходить без посещения ТЦК. Военнообязанный сам сможет выбрать больницу для прохождения медосмотра.

Как сообщили в Минобороны, реформа будет реализовываться в три этапа и завершится в ноябре 2025 года. Проект реформы военное ведомство совместно с Минздравом уже представили.

Угроза удара по Харькову: КНДР передала России мощные РСЗО - Forbes

Для продолжения войны против Украины страна-агрессор РФ использует реактивные системы залпового огня из Северной Кореи.

КНДР передала России 100 артиллерийских систем, среди которых самоходные гаубицы М1989 и ракетные установки М1991, а также миллионы артиллерийских снарядов и десятки 7 500-фунтовых баллистических ракет KN-23, пишет Forbes со ссылкой на данные главы Центра по противодействию дезинформации Андрея Коваленко.

В сообщении отмечается, что гаубицы M1989 рассчитаны на стрельбу 170-миллиметровыми снарядами весом по 45 килограммов каждый на расстояние не менее 40 километров.

Орбан передаст Зеленскому и Путину сигнал от Трампа: СМИ узнали детали

Избранный президент США Дональд Трамп после победы неоднократно говорил с премьером Венгрии Виктором Орбаном относительно российско-украинской войны. Теперь Орбан может возобновить свою "миротворческую миссию", чтобы передать "послание" президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Кремля Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину.

Как сообщает венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на свои источники, Трамп после 5 ноября несколько раз говорил с Орбаном. Во время разговоров большое внимание уделяли войне в Украине.

Взрывы гремели в шести областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

Российские оккупанты атаковали Украину 78 ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed и других неустановленных типов в ночь на 1 декабря.

По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 32 вражеских дрона, сообщается в Telegram Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"45 российских беспилотников локально потеряны, вероятно, в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, еще один - в воздухе", - сказано в сообщении.

Войска РФ попали в "котел", сотни пропавших без вести: что известно о боях в Сирии

Российские войска несут значительные потери в ходе боев в Сирии. Некоторые подразделения армии РФ находятся в окружении. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины относительно ситуации в Сирии.

Отмечается, что на фоне потерь и роста панических настроений среди российских военных в Сирии Кремль уволил командующего группировки в этой стране генерала Сергея Киселя.

Генерал Кисель ранее уже терял должность из-за провальных действий во время вторжения в Украину, после чего его отправили в сирийскую командировку.

"Война" США и Китая приведет к неожиданным последствиям: названы пять сценариев

Президентство республиканца Дональда Трампа может привести к новому этапу торговой войны между США и Китаем. В такой борьбе Пекин может нанести ответный удар, способный спровоцировать хаос на мировой экономической арене.

Американское издание Bloomberg изучило пять сценариев ответа КНР на возможную политику Трампа, связанную с ограничениями в отношении Пекина. Журналисты учли фактор, согласно которому даже пошлины в 60%, которые Трамп угрожает ввести против Китая, будут иметь ограниченное влияние на китайскую экономику.

РФ ударила ракетами, КАБами и БПЛА: Зеленский раскрыл детали массированных атак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за неделю РФ применила против Украины более 500 КАБов, 660 дронов и около 120 ракет.

"Всего за неделю Россия применила против нас более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет различных типов", - написал он в Telegram.

РФ сбросила взрывчатку на маршрутку в Херсоне: много раненых и погибших

Российские военные атаковали с помощью БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе Херсона, есть жертвы и раненые, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Ужасное утро для Херсона. Около 8:15 российские военные атаковали с БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал он в Telegram.

Каким будет сценарий Трампа по Украине: экс-советник президента сделал прогноз

Прекращение огня на действующей линии фронта может стать неизбежным сценарием завершения развязанной Россией войны против Украины. Дональд Трамп попытается найти оптимальный вариант мирного соглашения. Впрочем, соглашение наверняка будет временным. К тому же Кремль не собирается останавливаться. Об этом заявил бывший советник 45-го президента США Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В своей колонке для The Telegraph он написал о том, что инаугурация Трампа вряд ли станет положительным моментом для Украины и Запада.

Путин рискует навлечь гнев Трампа: СМИ о хитрой дипломатической игре Зеленского

Выдвижение победителем президентской гонки в США Дональдом Трампом кандидатуры Кита Келлога на должность специального посланника по Украине и РФ в достаточной степени "успокоило Киев".

В то же время президент Владимир Зеленский уже приспосабливается к политике Вашингтона, которая постепенно меняется после избрания Трампа, говорится в материале издания Politico.

Там производились составляющие дронов: в РФ вспыхнул масштабный пожар на заводе

В российском Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на заводе "Полистирол-строй". Огонь охватил цех по производству полистирола. Об этом сообщает Astra.

Отмечается, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На месте инцидента работают 62 спасателя и 22 единицы техники.

Вступление Украины в НАТО: возможно ли присоединение к Альянсу без отдельных территорий - Зеленский

Киев считает реальным вариант, когда страна присоединяется к НАТО, но во время войны на нее не распространяется действие 5 статьи. Однако вхождение Украины в блок возможно только полностью, а не без отдельных территорий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, 1 декабря 2024 года, во время проведения в Киеве совместного брифинга с новоназначенным президентом Европейского совета Антониу Коштой, передает УНИАН.

Появление иностранных войск в Украине вполне возможно - представитель ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не исключает появление иностранных войск в Украине. Об этом она заявила в интервью ANSA.

"До сих пор дискуссия шла вокруг того, какие страны готовы отправить солдат в Украину, а какие нет. Я считаю, что ничего исключать нельзя и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность", - сказала она.

Конец войны и угроза нового нападения РФ: главное с пресс-конференции Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел встречу с новоизбранными представителями Европейского Союза: Президентом Европейского совета Антониу Коштой, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Каей Каллас, а также Еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Мартой Кос. Этот визит в Украину состоялся в первый день их пребывания на должностях, сообщает Офис президента.

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского, которые прозвучали на пресс-конференции с президентом Совета ЕС Антониу Коштой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред