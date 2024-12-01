Войска РФ попали в 'котел', сотни пропавших без вести: что известно о боях в Сирии

В результате наступления протурецких сил в Сирии, некоторые подразделения войск РФ находятся в окружении, сотни военных - пропавшие без вести, отметили в ГУР.

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В ГУР рассказали о положении россиян в Сирии / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем говорится в сообщении ГУР:

РФ уволила командующего войсками РФ в Сирии генерала Сергея Киселя

После 3 дней наступления протурецких сил, некоторые подразделения войск РФ находятся в окружении

Российские войска несут значительные потери в ходе боев в Сирии. Некоторые подразделения армии РФ находятся в окружении. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины относительно ситуации в Сирии.

Отмечается, что на фоне потерь и роста панических настроений среди российских военных в Сирии Кремль уволил командующего группировки в этой стране генерала Сергея Киселя.

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Генерал Кисель ранее уже терял должность из-за провальных действий во время вторжения в Украину, после чего его отправили в сирийскую командировку.

"Заменить Киселя и помочь режиму Башара Асада Москва направила другого военачальника - на территорию арабской страны уже прибыл генерал Александр Чайко, который командовал группировкой российских войск в Сирии в 2017-2019 годах", - говорится в сообщении.

По информации ГУР, на военно-морской базе в Тартусе также заметили командующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева.

"После трех суток успешных наступательных действий протурецких сил в Сирии российские войска понесли значительные потери, некоторые подразделения государства-агрессора находятся в окружении. Пропавшими без вести в Сирии числятся сотни россиян", - отметили в ГУР.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в Сирии антиправительственные группировки активизировали наступление на северо-западе страны, прорвав оборону правительственных сил в провинции Алеппо. После ночных боев 29 ноября они вошли в крупнейший город региона - Алеппо - и продвигаются к его центру. По сообщению Anadolu, повстанцы прорвали оборонительные линии режима Башара Асада в районах Хамдания, Новый Алеппо и Захра, что на окраинах города, и уже контролируют часть центральных районов.

Сирийская армия заявила о "временном выводе войск" из Алеппо, объясняя это необходимостью перегруппировки перед прибытием подкреплений для организации контрнаступления. В то же время в ночь на пятницу российская авиация впервые с 2016 года нанесла удары по районам города, которые оказались под контролем повстанцев, сообщает Reuters.

Наступательные действия повстанцев распространяются и на другие регионы. По данным турецкого агентства Anadolu, после успехов в провинциях Алеппо и Идлиб они начали продвижение в направлении провинции Хама, расширяя зону своего контроля.

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