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В Сирии повстанцы быстро приближаются к городу Хама: СМИ пишут о госперевороте

Руслана Заклинская
30 ноября 2024, 23:30
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Повстанцы в Сирии продолжают наступление, расширяя зону контроля, в частности в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама, пишет Anadolu.
В Сирии повстанцы быстро приближаются к городу Хама: СМИ пишут о госперевороте
Сирийские повстанцы подошли к городу Хама / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • Повстанцы продолжают наступление и расширяют зону контроля в Сирии
  • Они приближаются к важному городу Хама
  • Появилась информация о попытке государственного переворота в Дамаске

В Сирии повстанцы продолжают активные наступательные действия и расширяют зону своего контроля. Вооруженные группы, выступающие против режима Башара Асада, двинулись в провинцию Хама после успехов в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.

Повстанцы сейчас контролируют большую часть города Алеппо и всю провинцию Идлиб. Зато провинция Хама, расположенная к югу от Идлиба, остается под контролем правительства Башара Асада.

видео дня

По данным издания, 30 ноября группы сирийских повстанцев захватили город Хан-Шейхун к югу от Идлиба и продолжили свое продвижение в направлении провинции Хама. Они взяли под контроль несколько населенных пунктов, среди которых Тайбат аль-Имам, Кафр-Зайта, Кафр-Нбуда, Хильфая, Калат-Мадик, Латамне, Соран, Кирнез, Мардес, Хамает и Термала.

Одним из важных завоеваний стал Морик - ключевой район на трассе М5. В материале отметили, что повстанцы уже находятся в 8 км от центра города Хама, там продолжаются интенсивные бои с правительственными войсками.

Как известно, войска Асада заявили о выходе из Алеппо, крупнейшего города страны, с целью подготовки к контрнаступлению. Однако теперь бои приблизились и к Дамаску, столице Сирии, которая расположена в 200 км от Алеппо.

Слухи о госперевороте

Вечером в соцсетях появились сообщения о стрельбе в Дамаске. Местные СМИ предполагают, что это может быть государственным переворотом против режима Башара Асада. Специалист по безопасности на Ближнем Востоке Babak Taghvaee утверждает, что 4-я дивизия Сирийской республиканской гвардии начала попытку переворота.

Кроме этого, арабские телеграм-каналы распространяют видео со стрельбой возле генштаба сирийской армии. Они утверждают, что офицеры сирийской армии восстали против командования и пытаются захватить важные административные здания в столице.

"Ситуация в Сирии становится все более динамичной. Есть сообщения о боях в Дамаске между Республиканской гвардией и Четвертой дивизией Махера Асада. Если Махер аль-Асад придет к власти путем государственного переворота, он, скорее всего, развернет тяжелую военную кампанию, чтобы вернуть захваченные территории под контроль", - написал исследователь безопасности в Atlantic Council Руслан Трад.

В то же время сирийский центр мониторинга за правами человека и государственные СМИ не подтверждают эти сообщения. Редактор Financial Times Ким Гаттас опроверг эти сообщения, указав, что видео, которые распространяются в соцсетях, являются старыми, а на самом деле ситуация в столице оставалась спокойной.

Тем временем сирийские государственные СМИ сообщили, что Башар Асад вернулся в Сирию после визита в Москву, где, по информации источников канала "ВЧК-ОГПУ", состоялась его встреча с Владимиром Путиным. Детали этой встречи пока неизвестны.

По информации израильских СМИ, Израиль ведет активные телефонные консультации с США относительно дальнейших действий в Сирии. Обе страны готовятся к возможному падению режима Башара Асада.

Смотрите видео боев в Сирии:

Бои в Сирии - что известно

Напомним, 27 ноября в западной сельской местности провинции Алеппо на севере Сирии начались интенсивные столкновения между силами правительства Асада и повстанцами.

В течение 27-28 ноября эти группы быстро продвигались из западных окраин Алеппо к центру города, захватывая значительную часть города до субботы. К вечеру они установили контроль над Хан-Шейхуном и фактически взяли под контроль всю провинцию Идлиб.

Ночью российская авиация впервые с 2016 года нанесла авиаудары по городу Алеппо. Днем, 30 ноября, сирийская правительственная армия объявила о "временном выводе войск" из Алеппо. Армия Асада объяснила отступление перегруппировкой перед прибытием подкреплений и подготовкой контрнаступления.

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Что известно об Anadolu Ajansı?

Агентство Анадолу (тур. Anadolu Ajansı, сокращенно AA) - международное информационное агентство со штаб-квартирой в Анкаре, Турция.

Агентство имеет международные отделения более чем в 30 странах. Новости агентства доступны на турецком, албанском, английском, арабском, боснийском, курдском, македонском, персидском, русском, индонезийском и французском языках, пишет Википедия.

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