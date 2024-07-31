База россиян взлетела в воздух: бойцы ГУР влупили по аэродрому в Сирии

Украинские спецназовцы уничтожили российскую военную технику на захваченном аэродроме.

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Украинские спецназовцы уничтожили базу РФ в Сирии / Коллаж: Главред, фото: pixabay, из открытых источников

Украинские спецназовцы уничтожили российскую военную базу в Сирии. Под мощным ударом оказалась военная техника врага. Об этом сообщает KyivPost со ссылкой на эксклюзивные фото и видео этой операции.

Операцией занялись бойцы спецподразделения "Химик" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Удар был нанесен по аэродрому "Кувейрес", восточнее Алеппо, который россияне захватили еще в 2015 году.

Бойцы ГУР сперва уничтожили российский комплекс РЭБ, после чего дронами ударили по другим военным объектам на аэродроме. Сообщается, что этот удар был нанесен на следующий день после встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом 24 июля.

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Стоит отметить, что на этом аэродроме занимались тренировкой и отправкой иностранных наемников на войну против Украины.

Разгром ЧВК "Вагнера" в Мали - последние новости

Напомним, в Мали повстанцы перебили отряд российской военной частной кампании "Вагнер", который пытался захватить город Тинзауатен. Большинство "вагнеровцев" были убиты, а часть попала в плен. Среди ликвидированных - "вагнеровец" с позывным "Лотос", который возглавил ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина и захватывал украинские города Бахмут и Соледар.

Данные о потерях российской вооруженной группировки в Мали рассказали российские провоенные блогеры. В сеть также попали фото и видео с разгрома колонны правительственных сил и "вагнеровцев" в Республике Мали у границы с Алжиром. Позже появилась информация о том, что повстанцы в Мали предложили передать Украине "вагнеровцев", которых они захватили в плен в Мали.

Позже в ГУР намекнули на новые удары по наемникам РФ. Представитель ГУР пояснил, что "повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников".

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