УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Ликвидирован командир, захватывавший Бахмут и Соледар: в Мали уничтожили десятки "вагнеровцев"

Алёна Воронина
28 июля 2024, 12:42
246
Часть членов российской ЧВК "Вагнер" повстанцы взяли в плен. После этого они предложили передать пленных вагнеровцев Украине.
Вагнеровцы
В Мали повстанцы уничтожили десятки "вагнеровцев"/ коллаж: Главред, фото: Telegram

В Мали (страна на северо-западе Африки) повстанцы перебили отряд российской военной частной кампании "Вагнер", который пытался захватить город Тинзауатен. Большинство "вагнеровцев" были убиты, а часть попала в плен. Среди ликвидированных - "вагнеровец" с позывным "Лотос", который возглавил ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина и захватывал украинские города Бахмут и Соледар.

Данные о потерях российской вооруженной группировки в Мали рассказали российские провоенные блогеры. В сеть также попали фото и видео с разгрома колонны правительственных сил и "вагнеровцев" в Республике Мали у границы с Алжиром.

Повстанцы заявили, что они ликвидировали десятки "вагнеровцев" и солдат хунты, а также подбили военный вертолет Ми-24, который принадлежал ВС Мали. Хотя официальные лица говорят, якобы вертолет "совершил аварийную посадку из-за технических проблем".

видео дня

Местный чиновник подтвердил в разговоре с AFP, что произошел разгром колонны малийских войск и наемников ЧВК. По его словам, те потеряли убитыми не менее 17 человек, однако российские провоенные Telegram-каналы пишут об около 50 погибших, а некоторые даже называют цифру в около 80 человек.

Среди ликвидированных в Мали вагнеровцев также один из известных командиров ЧВК "Вагнер" - Антон "Лотос" Елизаров, который во время вторжения страны-агрессора России в Украину руководил наступлением оккупантов на Соледар и Бахмут. Кроме этого среди ликвидированных - админ вагнеровского Telegram-канала Grey Zone Никита "Белый" (расследователи ASTRA отмечают, что это может быть 31-летний уроженец Липецкой области РФ Никита Федянин).

"Приятные новости продолжают поступать с малийского направления - по информации каналов, связанных с "Вагнером", также стало известно о ликвидации человека, возглавившего ЧВК после убийства путинского повара и нациста Уткина, а именно командира с позывным "Лотос". Не очень медийного, но очень известного в тех кругах оккупанта, который участвовал в боевых действиях в Украине, в частности в оккупации Соледара", - отметил представитель УДА "Юг" Сергей Братчук.

Известно, что "вагнеровцы" присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть африканской республики Мали в очередной раз захватила военная хунта, которая через год пригласила туда наемников ЧВК "Вагнер" якобы для обеспечения безопасности.

Повстанцы предлагают передать Украине пленных "вагнеровцев"

Повстанцы в Мали предложили передать Украине "вагнеровцев", которых они захватили в плен в Мали.

"Мы захватили значительное количество наемников и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности", - написали повстанцы в соцсетях.

Заявление повстанцев в Мали
Заявление повстанцев в Мали/ скрин

Смерть Пригожина и судьба ЧВК "Вагнера" - что известно

Напомним, 23 августа 2022 года в России упал самолет с Пригожиным - руководителем боевиков ЧВК "Вагнер". Все, кто находился на борту, погибли. В РФ сказали, что в самолете находился сам Пригожин и его соратники, среди которых - Дмитрий Уткин.

Позже в ISW раскрыли детали возрождения ЧВК "Вагнера" и отметили, что ЧВК может снова стать серьезной угрозой для ВСУ.

Напомним, политолог, советник руководителя УДА по информационным вопросам Вадим Денисенко рассказал о причинах создания и усиления руководством Кремля частных военных кампаний.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Мали ЧВК Вагнер ЧВК Вагнера
Реклама

Главное за день

Иран и КНДР передают РФ "летальную помощь" против Украины: в ISW назвали угрозы

Иран и КНДР передают РФ "летальную помощь" против Украины: в ISW назвали угрозы

13:41 Мир
Ликвидирован командир, захватывавший Бахмут и Соледар: в Мали уничтожили десятки "вагнеровцев"

Ликвидирован командир, захватывавший Бахмут и Соледар: в Мали уничтожили десятки "вагнеровцев"

12:42 Мир
"Это отгонит РФ за Урал": Свитан сказал, что именно сможет выгнать оккупантов из Украины

"Это отгонит РФ за Урал": Свитан сказал, что именно сможет выгнать оккупантов из Украины

09:38 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление 4103

Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление

РФ потеряла Черноморский флот: у россиян началась истерика 3042

РФ потеряла Черноморский флот: у россиян началась истерика

Потери будут огромные: британский полковник предположил, что принесет поражение РФ 2573

Потери будут огромные: британский полковник предположил, что принесет поражение РФ

В Украину идет антициклон Gustav: где будут бушевать грозы и невыносимая жара 1835

В Украину идет антициклон Gustav: где будут бушевать грозы и невыносимая жара

Последние новости

13:41

Иран и КНДР передают РФ "летальную помощь" против Украины: в ISW назвали угрозы

13:35

Гороскоп Таро на неделю с 29 июля по 4 августа: Львам - прибыль, Рыбам - перемены

13:02

"Лев на джипе" Андрей Лузан показал первые фото в военной форме

12:42

Ликвидирован командир, захватывавший Бахмут и Соледар: в Мали уничтожили десятки "вагнеровцев"

12:35

Что запрещено делать 29 июля: какой церковный праздник в этот день

Угрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать УкраинеУгрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать Украине
12:31

Финансовый гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: кто озолотится

12:27

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: Водолеям - неурядицы, Девам - гармония

11:31

Что такое "виприни" и "драпаки": лишь единицы знают истинное значение

11:01

"В этом плане я самоуверенная": у бывшей жены Виктора Павлика новый роман

Реклама
10:55

Что осталось от флота России: Плетенчук раскрыл проблемы оккупантов

10:20

"Не надо побеждать на поле боя": военный заявил о "главной задаче" для Украины

09:38

"Это отгонит РФ за Урал": Свитан сказал, что именно сможет выгнать оккупантов из Украины

09:31

ГУР мощно атаковало авиабазы в РФ: аналитики раскрыли впечатляющие последствия

09:13

Лукашенко и "Путин" сидят на острове и изображают работу мыслимнение

08:39

РФ ночью ударила по Украине ракетой Х-59 и дронами, сбить удалось не все: детали

07:47

В Курской области РФ прогремели взрывы, пылает нефтебаза: подробностиВидео

06:21

Мирные переговоры: мы прошли большой круг и вернулись к начальной точкемнение

05:20

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти букву S за 15 секунд

04:43

Гороскоп на завтра 29 июля: Близнецам - сплошное удовольствие, Львам - особое знакомство

03:34

РФ потеряла Черноморский флот: у россиян началась истерика

Реклама
02:45

"Убиваем россиян": командир штурмовиков ВСУ раскрыл колоссальные потери РФ

02:00

Почему не стоит мыть волосы перед визитом к парикмахеру: стилист раскрыл хитростьВидео

00:29

Муж Алсу приказал охране не пускать певицу в квартиру

00:12

Во время учебного полета на К-10 Swift погиб курсант: подробности трагедии

27 июля, суббота
23:33

"Прогресс - не наш. Волчье - не наше": комбат 47 ОМБр раскрыл адскую ситуацию на фронте

22:35

Минобороны назвало впечатляющее число раненых военных, которые возвращаются в строй

22:31

В Укрэнерго заявили об отмене отключений: кому светит больше электроэнергии

21:32

Дрон бьет как Tomahawk: "огненные" детали удара по аэродрому Оленья в РФ

21:16

Сможет ли Украина вытащить свой счастливый "билет мира"?мнение

20:49

Украина на последних минутах вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024

20:22

На фоне неизлечимой болезни: Селин Дион произвела фурор своим выступлениемВидео

20:20

Украину не примут в ЕС и НАТО: Орбан зашкварился скандальным заявлением

20:05

"Должны быть готовы": ГПСУ о возможности наступления РФ с Беларуси и со стороны Сумщины

19:52

Потери будут огромные: британский полковник предположил, что принесет поражение РФ

19:42

США одернули Китай из-за поддержки РФ: Пекин заговорил о "мирных переговорах"

18:47

"Наехал" на США, как Путин: Орбан оскандалился заявлением по "Северным потокам"

18:43

Света не будет всего четыре часа: график отключения электроэнергии на 28 июля

18:26

Удары ВСУ Storm Shadow по целям в РФ: в Британии раскрыли позицию Лондона

18:10

В Украину идет антициклон Gustav: где будут бушевать грозы и невыносимая жара

17:53

Поклоны и песня Пугачевой: Данилко выступил на концерте в ЮрмалеВидео

Реклама
17:33

Как поставить апостроф на ноутбуке: самые простые советы

17:26

Выглядит шикарно: Пугачева показалась в ЮрмалеВидео

17:19

Взорванные вертолеты применяли в войне с Украиной: детали удара ГУР по целям в РФВидео

17:00

Оккупанты обстреляли центр Глухова на Сумщине: погиб ребенок, много раненыхФото

16:24

Новая тактика врага: РФ постепенно идет вперед, но вряд ли захватит Донбасс – WP

15:59

Под Волгоградом разбился российский истребитель Су-34: что известноВидео

15:23

Цветочный микс в одном горшке: что можно посадить и как не загубить растения

15:09

Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление

15:02

Мощная спецоперация ГУР: удалось поразить сразу несколько самолетов РФ - СМИ

14:34

Украина работает над освобождением Крыма: какие шаги предпринимают ВСУ

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять