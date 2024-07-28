Ликвидирован командир, захватывавший Бахмут и Соледар: в Мали уничтожили десятки "вагнеровцев"

Часть членов российской ЧВК "Вагнер" повстанцы взяли в плен. После этого они предложили передать пленных вагнеровцев Украине.

https://glavred.info/world/likvidirovan-komandir-zahvatyvavshiy-bahmut-i-soledar-v-mali-unichtozhili-desyatki-vagnerovcev-10584032.html Ссылка скопирована

В Мали повстанцы уничтожили десятки "вагнеровцев"/ коллаж: Главред, фото: Telegram

В Мали (страна на северо-западе Африки) повстанцы перебили отряд российской военной частной кампании "Вагнер", который пытался захватить город Тинзауатен. Большинство "вагнеровцев" были убиты, а часть попала в плен. Среди ликвидированных - "вагнеровец" с позывным "Лотос", который возглавил ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина и захватывал украинские города Бахмут и Соледар.

Данные о потерях российской вооруженной группировки в Мали рассказали российские провоенные блогеры. В сеть также попали фото и видео с разгрома колонны правительственных сил и "вагнеровцев" в Республике Мали у границы с Алжиром.

Повстанцы заявили, что они ликвидировали десятки "вагнеровцев" и солдат хунты, а также подбили военный вертолет Ми-24, который принадлежал ВС Мали. Хотя официальные лица говорят, якобы вертолет "совершил аварийную посадку из-за технических проблем".

видео дня

Местный чиновник подтвердил в разговоре с AFP, что произошел разгром колонны малийских войск и наемников ЧВК. По его словам, те потеряли убитыми не менее 17 человек, однако российские провоенные Telegram-каналы пишут об около 50 погибших, а некоторые даже называют цифру в около 80 человек.

Среди ликвидированных в Мали вагнеровцев также один из известных командиров ЧВК "Вагнер" - Антон "Лотос" Елизаров, который во время вторжения страны-агрессора России в Украину руководил наступлением оккупантов на Соледар и Бахмут. Кроме этого среди ликвидированных - админ вагнеровского Telegram-канала Grey Zone Никита "Белый" (расследователи ASTRA отмечают, что это может быть 31-летний уроженец Липецкой области РФ Никита Федянин).

"Приятные новости продолжают поступать с малийского направления - по информации каналов, связанных с "Вагнером", также стало известно о ликвидации человека, возглавившего ЧВК после убийства путинского повара и нациста Уткина, а именно командира с позывным "Лотос". Не очень медийного, но очень известного в тех кругах оккупанта, который участвовал в боевых действиях в Украине, в частности в оккупации Соледара", - отметил представитель УДА "Юг" Сергей Братчук.

Известно, что "вагнеровцы" присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть африканской республики Мали в очередной раз захватила военная хунта, которая через год пригласила туда наемников ЧВК "Вагнер" якобы для обеспечения безопасности.

Повстанцы предлагают передать Украине пленных "вагнеровцев"

Повстанцы в Мали предложили передать Украине "вагнеровцев", которых они захватили в плен в Мали.

"Мы захватили значительное количество наемников и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности", - написали повстанцы в соцсетях.

Заявление повстанцев в Мали/ скрин

Смерть Пригожина и судьба ЧВК "Вагнера" - что известно

Напомним, 23 августа 2022 года в России упал самолет с Пригожиным - руководителем боевиков ЧВК "Вагнер". Все, кто находился на борту, погибли. В РФ сказали, что в самолете находился сам Пригожин и его соратники, среди которых - Дмитрий Уткин.

Позже в ISW раскрыли детали возрождения ЧВК "Вагнера" и отметили, что ЧВК может снова стать серьезной угрозой для ВСУ.

Напомним, политолог, советник руководителя УДА по информационным вопросам Вадим Денисенко рассказал о причинах создания и усиления руководством Кремля частных военных кампаний.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред