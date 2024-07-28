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Что осталось от флота России: Плетенчук раскрыл проблемы оккупантов

Юлия Закрепа
28 июля 2024, 10:55обновлено 28 июля, 11:25
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Оккупанты хвастаются возможностями своего морского флота, однако не имеют даже активного производства кораблей.
Что осталось от флота России: Плетенчук раскрыл проблемы оккупантов
Что известно о строительстве флота РФ / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты, Defense Express

Представитель Военно-Морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук объясняет, что враг хвастается возможностями своего военно-морского флота, не имея даже активного производства кораблей.

"У них четыре флота и Каспийская флотилия, чисто технически у них теперь три флота и две флотилии. Черноморская так же не имея корабля первого ранга технически считается флотилией. Государственный заказ они якобы делают, насколько его выполняют и с каким отставанием - это уже другой вопрос. Один из двух атомных крейсеров, который у них является флагманом военно-морского флота так называемой Российской Федерации, они одинакового проекта. Один собирались списывать еще в том году, а второй 25 лет подряд находится в ремонте, примерно в таком состоянии, как "Адмирал Кузнецов". Если помните у них есть такой авианесущий крейсер, который они украли, кстати, в 90-е у нас, так же зашел после своего турне и там в принципе и остается. Поэтому нет перспектив, нет развития - это главное", - подчеркнул Плетенчук в эфире телеканала "Эспрессо".

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

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С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

По его словам, Румыния, которая не называет себя сверхдержавой, строит корабли не скрывая это. Так же и Шотландия, что не является тайной, все открыто, ведь это деньги налогоплательщиков.

"А здесь есть много пафоса. Кстати, они в этом году обращали на это внимание и российский диктатор тоже обещал им ввести в строй чуть ли не два десятка тех кораблей, но у них так принято - много говорить", - подытожил представитель Военно-Морских сил ВСУ.

Черноморский флот России

Краснознаменный Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная на Черном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа.

Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск.

В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров.

По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно Соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

Напомним, что в ВМС сказали, сколько кораблей РФ пошли на дно. Некоторые российские корабли до сих пор находятся на ремонте, некоторые из них еще долго будут чинить из-за серьезных повреждений, сказал Плетенчук.

Евгений Федоров заявил, что россияне в панике из-за того, что РФ потеряла Черноморский флот. В Госдуме страны-агрессора России Федоров рассказал правду о том, что Черноморский флот хоть сейчас и существует физически, однако полностью разгромлен.

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