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РФ может готовить наступление на Запорожье: полковник ВСУ раскрыл неожиданный сценарий

Юлия Закрепа
24 июля 2024, 18:58
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Роман Свитан отметил, что угроза таких рейдовых атак более вероятна на Херсонском направлении.
РФ может готовить наступление на Запорожье: полковник ВСУ раскрыл неожиданный сценарий
Россия может начать наступление на Запорожье / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что российские оккупанты не прекращают штурмовать украинские территории, чтобы продвинуться дальше. Стало известно, что на Запорожском направлении страна-агресорка Россия уменьшает количество личного состава.

Эксперт заявил, что военные группировки противника увеличиваются на Запорожском и Херсонском направлениях. По его мнению, это можно объяснить тем, что оккупанты отстроили автомобильную и железнодорожную дороги, передает 24 канал.

Роман Свитан отметил, что такое увеличение войск на Запорожском направлении не даст противнику возможности создать серьезные наступательные группы. Такая активность направлена на безопасность той территории, которую оккупантам удалось захватить.

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"Это не указывает на то, что будут крупные наступательные операции россиян, однако они могут проводить мелкие операции, в частности форсирование Днепра диверсионно-разведывательными группами. Такие провокации могут быть в ближайшее время, ведь им надо растянуть фронт", - сказал военный эксперт.

Он отметил, что угроза таких рейдовых атак более вероятна не на Запорожском, а на Херсонском направлении.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - наступление России

Напомним, что РФ собрала 90 тысяч солдат в Запорожье. Оккупанты не имеют возможности проводить активные штурмовые наступательные действия на нескольких направлениях одновременно, рассказал Дмитрий Лиховий. По данным украинской разведки, существенных изменений, которые могли бы повлиять на характер боевых действий, не наблюдается.

Западные аналитики заявили об увеличении войска на Харьковщине. Оккупационная российская армия атаковала вблизи Глубокого и в Волчанске, а ВСУ контратаковали возле Глубокого. Также оккупанты пытаются помешать украинским силам пересечь Травянское водохранилище.

Олег Жданов раскрыл серьезный сценарий наступления РФ. Военный эксперт считает, что учитывая характер и ментальность действий российских оккупационных войск, Путину очень хочется достать Харьков и заставить миллионный город эвакуироваться.

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