РФ готовится усилить наступление: аналитики заявили об увеличении войска на Харьковщине

Аналитики Института изучения войны сообщили, что в течение нескольких дней войска РФ продолжали локализованные наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова.

В отчете ISW говорится о том, что оккупационная российская армия атаковала вблизи Глубокого и в Волчанске, а ВСУ контратаковали возле Глубокого. В то же время аналитики отмечают, что военное командование РФ продолжает усиление российских войск под Глубоким и Волчанском для ведения наступательных действий на Харьковском направлении. Российский милблогер заявил, что оккупанты пытаются помешать украинским силам пересечь Травянское водохранилище.

Военное командование врага продолжает усиление своей армии под Глубоким и Волчанском для ведения наступательных действий на Харьковском направлении. Украинская Харьковская оперативно-тактическая группировка войск сообщила, что в частности оккупанты развернули дополнительные штурмовые группы 155-й отдельной морской пехотной бригады и 18-й мотострелковой дивизии. Кроме того, захватчики проводят перегруппировку штурмовых групп нескольких российских мотострелковых полков.

Между тем украинское харьковское управление сообщило, что российское командование готовит части 153-го танкового полка к ударам по Волчанску. Также заместитель командира украинской бригады, которая действует на Харьковском направлении, сообщил, что российские военнослужащие тренируются от двух до шести недель перед отправкой на этот участок фронта и не получают точной информации о реальной ситуации перед боями в составе российских штурмовых групп.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.