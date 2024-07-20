ВСУ сорвали почти 5 тысяч вражеских задач: генерал раскрыл реальные потери РФ

Командующий Сухопутных войск отмечает, что украинские военные смогли сорвать более 5 тысяч задач для вражеских БпЛА в течение последней недели.

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Генерал отчитался об уничтоженных за неделю российских целях / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Силы территориальной обороны ВСУ

Силы обороны Украины за последнюю неделю, а именно с 13.07 по 19.07 2024 года, смогли уничтожить 154 российские воздушные цели. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк.

Он отметил, что воздушные цели РФ уничтожались как в тылу, так и на линии боевого соприкосновения по всей линии фронта. По его словам, за последнюю неделю подразделения ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили:

КР Х-101/555- 6 ед;

а также 148 БпЛА различных типов:

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БпЛА Shahed-131/136 - 12 ед;

БпЛА Орлан-10/30 - 11 ед;

БпЛА Zala - 40 ед;

БпЛА Ланцет - 35 ед.

БпЛА Supercam - 8 ед;

БпЛА Привет-82 - 27 ед;

н/т - 15 ед.

Он добавил, что в условиях интенсивных боевых действий украинские военные уничтожают и подавляют большое количество тактических БПЛА противника, включая fpv-дроны и дроны типа "крыло", с помощью различных средств РЭБ.

"Только за последнюю неделю наши воины сорвали около 5 тыс задач для вражеских БПЛА типа "крыло" и для более 3 тысяч fpv-дронов противника", - отметил Павлюк.

Командующий Сухопутных войск подчеркнул высокий профессионализм расчетов ПВО 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Воины этой бригады снова продемонстрировали россиянам, что небо над Украиной принадлежит только украинцам, сбив еще один Су-25 на Покровском направлении.

Кто такой Александр Павлюк? Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия. Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины". В должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы. 15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОГА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны сбили российский штурмовой самолет Су-25 на Покровском направлении. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Самолет был сбит при попытке обстрела позиций украинских военных.

Украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Херсонщины, включая район вблизи Крынок. Отступление из разрушенного российскими войсками села не повлияло на общую ситуацию на фронте, сообщил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в телемарафоне.

По данным британской разведки, основные наступательные усилия России на фронте в Украине сосредоточены на Авдеевском направлении, с продвижением к Покровску и Нью-Йорку в Донецкой области.

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