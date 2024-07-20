Под угрозой сотни тысяч людей: РФ готовит войска для нового наступления - Нарожный

Россияне имеют сразу несколько стратегических целей для наступления в Донецкой и Харьковской областях, ситуация на фронте остается сложной, отмечает эксперт.

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Эксперт назвал основные цели российского наступления / Колаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, 71 отдельная егерская бригада

Российские оккупанты наступают на Покровском, Кураховском, Торецком и Часовоярском направлениях. Основная цель российских оккупантов заключается в том, чтобы приблизиться к Славянску и Краматорску и в дальнейшем оккупировать всю Донецкую область. Об этом в интервью Главреду рассказал основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, самые активные боевые действия ведутся на Покровском направлении, где ситуация самая сложная. Эксперт назвал несколько причин, почему это происходит.

"Во-первых, враг ставит перед собой политическую цель - оккупировать всю Донецкую область. Во-вторых, оккупанты приблизились к Славянско-Краматорской агломерации. Это достаточно большая территория, где проживают сотни тысяч людей. Большой административный, промышленный и экономический центр", - отмечает эксперт.

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Кроме того, он отметил, что у россиян есть еще одна, не такая очевидная, но важная цель - отодвинуть Вооруженные силы Украины как можно дальше от Азовского моря. Если они смогут захватить юго-западную часть Донецкой области, это позволит им получить доступ к Угледару.

"Город - ближайшая точка на карте к Азовскому морю, и важен для врага тем, что вблизи него проходит железная дорога. Сейчас на этом участке у него нет возможности для оптимального использования железной дороги от Волновахи до Мелитополя. Железную дорогу можно поразить как ствольной артиллерией, так и дальнобойным вооружением, и поэтому это направление россияне сейчас активно штурмуют", - делает вывод Нарожный.

Нарожный также отметил, что россияне планировали операцию в Харьковской области, чтобы сосредоточить Вооруженные силы и отвлечь резервы. В определенной степени им это удалось, поскольку украинское командование вынуждено было перебросить части мощной и мотивированной бригады морских пехотинцев для отражения наступления. Вследствие этого враг несет значительные потери.

"Россияне застряли в Волчанске и у них нет никаких инициатив для дальнейшего продвижения. Были попытки обойти наши позиции с флангов, но добиться прогресса врагу не удалось. Я думаю, что россияне, возможно, были бы готовы и отойти с севера Харьковщины, но им некуда. Вряд ли можно сказать, что позиции, к которым они могли бы отойти, подготовлены к обороне. Более того, в таком случае враг пропустил бы очень сильный удар с точки зрения пропаганды, потому что был бы вынужден обороняться уже на своей территории. А Вооруженные силы Украины их так просто бы не отпустили и наносили бы по противнику удары", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что ситуация на востоке Харьковской области является очень сложной. На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. Наши войска успешно сдерживают врага и отражают все атаки, но пока вражеского продвижения не наблюдается.

"Однако фиксируется большое скопление оккупантов в направлении Боровой. Пока нет сигналов того, чтобы россияне проводили там масштабные наступательные действия и подтягивали резервы, но если в направлении этого населенного пункта они пойдут в атаку, Харьков окажется в клещах - будет давление на город с двух сторон", - резюмировал он.

Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

Ситуация на фронте - что известно о наступлении россиян на Востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Херсонщины, в частности вблизи Крынок. Отступление из села, разрушенного российскими войсками, не изменило общей ситуации на фронте, сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

На линии фронта ситуация остается очень напряженной. Российские оккупанты пытаются удержать свои позиции, но украинские защитники не дают врагу возможности развернуться, рассказал командир подразделения "Терра" 3 ОШБр Николай Волохов.

Российские оккупационные войска могут начать наступление в Сумской области, заявил украинский военный ветеран, майор запаса Алексей Гетьман.

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