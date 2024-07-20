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Будут выключать сразу две очереди: как будут действовать графики отключения света 21 июля

Руслана Заклинская
20 июля 2024, 18:53
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В Украине будут применять одну и две очереди отключений света в разные часы, сообщило Укрэнерго.
Будут выключать сразу две очереди: как будут действовать графики отключения света 21 июля
График отключения электроэнергии на 21 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В воскресенье, 21 июля, в Украине усилят меры ограничения электроэнергии для потребителей. Графики отключений света будут действовать в течение всех суток, сообщило Укрэнерго.

"С 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений", - говорится в сообщении.

По данным Укрэнерго, в другие часы суток будут применять одну очередь отключений электроэнергии.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, в среду, 17 июля, Энергоатом сообщил о подключении к энергосети энергоблока-тысячника после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива. Это улучшит энергосистему Украины в условиях сложной ситуации.

Также директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что ситуация с энергетическим обеспечением может улучшиться со следующей недели, если не возникнут новые проблемы. Аномальная жара уже вызвала аварийные остановки на энергетических объектах, что затрудняет запуск оборудования.

Как сообщал Главред, Украина может избежать отключений электроэнергии в осенний период, если три энергоблока АЭС, которые сейчас на ремонте, будут успешно введены в эксплуатацию. По словам Рябцева, ожидается, что в сентябре и октябре ситуация улучшится, но графики стабилизационных отключений могут остаться, хоть и уменьшатся с 12 до 4 часов в сутки.

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