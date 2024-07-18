Отключать будут сразу по три очереди: графики отключения света на 19 июля

В Украине в пятницу, 19 июля, в течение всех суток будут выключать свет. Об этом сообщает Укрэнерго.
В период с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут выключать сразу по две очереди. С 9:00 до 23:00 будут действовать графики сразу для трех очередей.
"Актуальные графики - на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях", - говорится в сообщении.видео дня
Что известно о "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости
Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал о том, когда перестанут отключать свет в Украине. До конца августа ожидается незначительное, но снижение продолжительности графиков отключений. Далее ситуация изменится. А вот осенью свет будут выключать либо минимально, либо не будут совсем.
Кабмин расширил список тех, кому не будут выключать свет. Кроме критически важных объектов не будут выключать свет в населенных пунктах в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны.
В Госспецсвязи обязали мобильных операторов работать без света значительно дольше. Они должны обеспечить непрерывность мобильной связи в течение 10 часов во время отключений света.
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