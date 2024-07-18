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Отключать будут сразу по три очереди: графики отключения света на 19 июля

Ангелина Подвысоцкая
18 июля 2024, 19:28обновлено 18 июля, 20:03
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В Украине в течение всех суток будут действовать графики отключения света на 19 июля.
Отключать будут сразу по три очереди: графики отключения света на 19 июля
График отключения электроэнергии на 19 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В Украине в пятницу, 19 июля, в течение всех суток будут выключать свет. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут выключать сразу по две очереди. С 9:00 до 23:00 будут действовать графики сразу для трех очередей.

"Актуальные графики - на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях", - говорится в сообщении.

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Что известно о "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

энергопотребление инфографика
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал о том, когда перестанут отключать свет в Украине. До конца августа ожидается незначительное, но снижение продолжительности графиков отключений. Далее ситуация изменится. А вот осенью свет будут выключать либо минимально, либо не будут совсем.

Кабмин расширил список тех, кому не будут выключать свет. Кроме критически важных объектов не будут выключать свет в населенных пунктах в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны.

В Госспецсвязи обязали мобильных операторов работать без света значительно дольше. Они должны обеспечить непрерывность мобильной связи в течение 10 часов во время отключений света.

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