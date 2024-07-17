Когда перестанут отключать свет в Украине: названы сроки

До конца августа ожидается незначительное, но снижение длительности графиков отключений. Далее ситуация изменится.

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Осенью свет будут выключать или минимально, или не будут вовсе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ближе к осени графики отключения электричества в Украине могут стать более щадящими. Об этом рассказал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, уже со следующей недели аномальная жара в Украине спадет. Кроме того, существует вероятность, что выйдут с ремонта некоторые энергоблоки, после чего их можно будет активно использовать.

"Поэтому до конца августа ожидается незначительное, но снижение длительности графиков отключений. Но все равно они будут пока что достаточно жесткими", — сказал Омельченко в эфире телеканала Киев24.

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Директор энергетических программ центра Разумкова считает, что к середине августа облегчение будет более значительным и графики отключений будут меньше. А вот осенью свет будут выключать или минимально, или не будут вовсе.

"Особенно в сентябре и октябре эти отключения будут минимальны или их не будет вовсе. Безусловно при условии если не будет новых ударов россиян по нашей энергетической инфраструктуре", — резюмировал Омельченко.

Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Отключение света в Украине - последние новости

17 июля заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила об осложнении ситуации в энергетической системе по сравнению с предыдущими неделями. Причина этого - ремонты на энергообъектах и массированные атаки страны-агрессора России. Негативно влияет на рост дефицита в энергосистеме и аномальная жара в Украине.

Тем временем в Энергоатоме сообщили, что к энергосети Украины после планового ремонта подключили энергоблок-тысячник. Возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит украинскую энергосеть.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко прогнозировал, что в конце августа отключения света могут стать короче - они могут длиться до 4-6 часов в сутки. Осенью при благоприятных условиях ситуация может быть довольно комфортной.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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