В Украине ввели аварийные отключения света: в каких областях не действуют графики

В ряде областей Украины из-за аномальной жары и увеличения дефицита в энергосистеме были введены экстренные отключения света.
В пресс-службе Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о том, в каких областях были введены аварийные отключения света.
Аварийные отключения электроэнергии 16 июля применяются в семи областях: Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Кировоградской областях.
Отключение света в Харьковской области
Кроме почасовых графиков отключений, на фоне аномальной жары, также применятся и аварийные. Ограничения распространяются на все районы области.
Когда отключают свет в Днепропетровской области
"Из-за увеличения дефицита электроэнергии в Днепропетровской области введены экстренные отключения света. Такое распоряжение дал НЭК Укрэнерго", - сообщает ДТЭК Днепровские электросети.
Отмечается, что во время экстренных отключений, графики, которые были спрогнозированы ранее - не действуют.
Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Отключение света в Полтавской области
Кроме того, аварийные отключения также действуют и в Полтавской области. С 09:58 в регионе были дополнительно применены 2 очереди графика экстренных энергоограничений.
Почасовые и экстренные графики отключений
В Украине действуют два основных типа отключений:
- стабилизационные;
- аварийные.
Известно, что стабилизационные отключения вводятся для выравнивания нагрузки на энергетическую систему с целью недопущения ее перегрузки. Графики планируют заранее.
Зато аварийные отключения вводятся с целью немедленного устранения опасности аварийных ситуаций, которые могут привести к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры.
Напомним, что в Украине начали вводить графики отключения водоснабжения из-за дефицита воды. В Ирпене критически упало давление в сети водоснабжения из-за долговременных отключений электроэнергии. Поэтому город ввел стабилизационные графики.
Из-за жары в Украине меняются графики отключения света. В облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 - для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди отключений, в другие часы - три очереди.
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