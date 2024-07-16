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В Украине ввели аварийные отключения света: в каких областях не действуют графики

Юлия Закрепа
16 июля 2024, 11:41
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На фоне аномальной жары, также применятся и аварийные отключения электроэнергии.
В Украине ввели аварийные отключения света: в каких областях не действуют графики
В Украине ввели аварийные отключения света / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

В ряде областей Украины из-за аномальной жары и увеличения дефицита в энергосистеме были введены экстренные отключения света.

В пресс-службе Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о том, в каких областях были введены аварийные отключения света.

Аварийные отключения электроэнергии 16 июля применяются в семи областях: Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Кировоградской областях.

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Отключение света в Харьковской области

Кроме почасовых графиков отключений, на фоне аномальной жары, также применятся и аварийные. Ограничения распространяются на все районы области.

Когда отключают свет в Днепропетровской области

"Из-за увеличения дефицита электроэнергии в Днепропетровской области введены экстренные отключения света. Такое распоряжение дал НЭК Укрэнерго", - сообщает ДТЭК Днепровские электросети.

Отмечается, что во время экстренных отключений, графики, которые были спрогнозированы ранее - не действуют.

В Украине ввели аварийные отключения света: в каких областях не действуют графики
Какие графики отключения света 16 июля / скриншот: Telegram

Что известно о ДТЭК?

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Отключение света в Полтавской области

Кроме того, аварийные отключения также действуют и в Полтавской области. С 09:58 в регионе были дополнительно применены 2 очереди графика экстренных энергоограничений.

Почасовые и экстренные графики отключений

В Украине действуют два основных типа отключений:

  • стабилизационные;
  • аварийные.

Известно, что стабилизационные отключения вводятся для выравнивания нагрузки на энергетическую систему с целью недопущения ее перегрузки. Графики планируют заранее.

Зато аварийные отключения вводятся с целью немедленного устранения опасности аварийных ситуаций, которые могут привести к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры.

Напомним, что в Украине начали вводить графики отключения водоснабжения из-за дефицита воды. В Ирпене критически упало давление в сети водоснабжения из-за долговременных отключений электроэнергии. Поэтому город ввел стабилизационные графики.

Из-за жары в Украине меняются графики отключения света. В облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 - для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди отключений, в другие часы - три очереди.

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