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РФ может повторить массированный удар по Украине: эксперты предупредили о новой опасности

Юлия Закрепа
15 июля 2024, 22:33
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В стране-агрессоре России на сегодня может быть накоплено до тысячи ракет различных типов.
РФ может повторить массированный удар по Украине: эксперты предупредили о новой опасности
РФ готовит массированный удар по Украине / коллаж: Главред, фото: unsplash

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан заявил, что российская армия может повторить массированный ракетный удар по Украине. Если врага что-то и сдерживает, то это лишь отсутствие разведывательных данных о целях на нашей территории и невозможность "стопроцентной" атаки.

"Они понимают, что у нас есть на одном, на втором, на третьем участке есть противовоздушная оборона, и нет смысла использовать ракету, если знаешь, что ее собьют. Только это их сдерживает. Сейчас у россиян производство ракет и "шахедов" поставлено на такой уровень, что их совершенно не смущает их нехватка. Наоборот, отсутствующие цели - вот это проблема", - рассказал Роман Свитан для ТСН.

В то же время, по словам военного эксперта Олега Жданова, в России на сегодня может быть накоплено до тысячи ракет различных типов. Это означает, если даже 100 ракет одновременно будут задействованы, их хватит на 10 массированных ударов.

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"Плюс они их выпускают - до 100 ракет в месяц разных типов, пополнение запаса тоже есть. Медведев пришел в себя после очередного запоя и сказал, что это "только начало". Судя по таким заявлениям и тому, что они будут давить на нас в плане подписания капитуляции, то я думаю, что повторы будут. С какой интенсивностью - тут уже трудно сказать. Все будет зависеть от ситуации в самой России. Если там все в порядке, Путин контролирует ситуацию, то такие удары можно повторять раз в неделю, а может даже чаще. Если он решит, что надо сильно надавить на Украину", - считает Олег Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Во время последней массированной атаки России по Киеву 8 июля, которая унесла жизни 33 человек, восемь российских ракет "пробили" ПВО в столице. Впрочем, по словам Олега Жданова, Украине хватает ракет для комплексов.

"Ракет для ПВО хватает, тем более, что в последних пакетах военно-технической помощи, как всегда этот перечень начинается с ракет для ПВО. И нам передавала Испания ракеты дополнительные, из Японии 100 ракет через США приходили в "Петриот". А остальное так же мы заказывали и получали. Так что здесь, на мой взгляд, не в ракетах дело", - считает Олег Жданов.

В то же время, по словам Романа Свитана, ракет для ПВО никогда не бывает много. Тем более, что российская армия "креативит" во время воздушных ударов.

Он отметил, что для подготовки ракетного удара по Украине россиянам нужно максимум двое-трое суток. Чтобы нанести массированный удар - до 50 ракет - понадобится около недели.

"Могут однозначно повторить. До десятка ракет они хоть каждый день могут отправлять, это не проблема. Здесь вопрос в целях. Для 40 ракет надо 40 целей. А чтобы 40 целей были на месте, сидели ждали ракет - такого не бывает. У нас постоянно идет движение. У них просто нет такого количества целей. И вот почему они там по три, пять, семь ракет, по две иногда пускают. Как только они видят какую-то цель, понимая, что она может уйти, сразу запускают ракету, не дожидаясь. Появился поезд с техникой, его надо сейчас уничтожить, и они сразу готовят атаку, не дожидаясь массированной атаки - потому что через час его там не будет. Это например, для понимания", - пояснил Роман Свитан.

Ракетная опасность в Украине

Сегодня вечером, 15 июля, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. По Украине распространяется воздушная тревога. В Киеве и большинстве областей наблюдается ракетная опасность.

РФ может повторить массированный удар по Украине: эксперты предупредили о новой опасности
Масштабная тревога в Украине / скриншот: Telegram

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Напомним, что страна-агрессор Россия ночью 14 июля снова пускала по Украине ракеты и дроны. Силы обороны перехватили средствами ПВО две управляемые авиационные ракеты типа Х-59/Х-69. Кроме того, Россия также пыталась разведать ситуацию с воздуха с помощью БПЛА.

НАТО отказывается сбивать ракеты, которые запускает РФ. Польша могла бы помочь Украине отражать атаки ракет и дронов, которые запускает РФ. Однако делать этого она не будет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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