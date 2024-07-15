"Ракетных атак РФ все больше": в ФРГ заговорили о передаче ВСУ боевых самолетов

ФРГ должна помочь Украине восстановить суверенитет над своим воздушным пространством, говорит Фридрих Мерц.

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Фридрих Мерц высказался за передачу Украине боевых самолетов / Коллаж: Главред, Фото: Bundeswehr/Kroth, Facebook/MerzCDU

Лидер Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной партии в Германии, Фридрих Мерц высказался за усиление поддержки Украины в защите от российской агрессии.

Он говорит о необходимости поставки Берлином Киеву боевых самолетов. Об этом немецкий политик заявил в эфире телеканала ARD, сообщает DW.

"Я считаю, что мы должны помочь Украине по крайней мере восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством. Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше и больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли", - заявил лидер немецкой оппозиционной силы.

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Он отметил, что поставки Украине боевых самолетов является уже решенным вопросом во многих странах, также в ЕС. Мерц считает, что Берлин не должен оставаться в стороне в этом вопросе.

"Мы, немцы, не можем остаться в стороне", - заявил лидер ХДС.

Что известно о Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия. "Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля). Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

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