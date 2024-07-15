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"Ракетных атак РФ все больше": в ФРГ заговорили о передаче ВСУ боевых самолетов

Алексей Тесля
15 июля 2024, 10:21
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ФРГ должна помочь Украине восстановить суверенитет над своим воздушным пространством, говорит Фридрих Мерц.
Taurus, Мерц
Фридрих Мерц высказался за передачу Украине боевых самолетов / Коллаж: Главред, Фото: Bundeswehr/Kroth, Facebook/MerzCDU

Лидер Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной партии в Германии, Фридрих Мерц высказался за усиление поддержки Украины в защите от российской агрессии.

Он говорит о необходимости поставки Берлином Киеву боевых самолетов. Об этом немецкий политик заявил в эфире телеканала ARD, сообщает DW.

"Я считаю, что мы должны помочь Украине по крайней мере восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством. Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше и больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли", - заявил лидер немецкой оппозиционной силы.

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Он отметил, что поставки Украине боевых самолетов является уже решенным вопросом во многих странах, также в ЕС. Мерц считает, что Берлин не должен оставаться в стороне в этом вопросе.

"Мы, немцы, не можем остаться в стороне", - заявил лидер ХДС.

Что известно о Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

Передача Украине F-16 - последние новости по теме

Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия этим летом планируют отправить в Киев более 60 самолетов F-16 американского производства.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину.

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца года. Об этом заявила министр иностранных дел Хаджа Лабиб.

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что Украина сможет использовать предоставленные Нидерландами истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории страны-агрессора России.

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