Taurus могут разрушить Крымский мост: в Бундестаге требуют передать Киеву ракеты

Фридрих Мерц обратился с призывом к федеральному канцлеру Олафу Шольцу.

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Фридрих Мерц призывает передать Украине ракеты Taurus / Коллаж: Главред, Фото: Bundeswehr/Kroth, Facebook/MerzCDU

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал правительство Олафа Шольца передать Украине немецкие крылатые ракеты Taurus.

Они могли бы разрушить построенный оккупантами Крымский мост, который является важнейшим маршрутом поставок российских сил вторжения в Украине, сказал он в интервью порталу Table Media.

Немецкий политик уверен, что федеральный канцлер Олаф Шольц все еще должен ответить немецкому народу, почему он не снабжает Украину этим оружием.

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"Это все еще тактика? Это невежество? Он должен ответить нам всем, включая меня, на этот вопрос", - добавил Мерц.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Ракеты Taurus для Украины

Ранее сообщалось, когда в Украине появятся Taurus. На Западе падает поддержка Украины, однако у Киева все еще есть шанс исправить ситуацию.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дальнобойные ракеты Taurus якобы "не смогут значительно изменить ход войны".

Большинство немцев поддерживают решение канцлера Олафа Шольца о том, чтобы пока не передавать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом YouGov.

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