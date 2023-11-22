Когда в Украине появятся Taurus и другое оружие: названо единственное условие

Дальнобойные немецкие ракеты Taurus появятся в Украине, когда Киев изменит риторику и займется развитием своего ВПК, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
В интервью Главреду Загородний отметил, что, скорее всего, сворачивание помощи США потянет сворачивание помощи и другими странами.
Поэтому Украине необходимо наконец-то заняться собственным производством оружия.
"Если США не помогают, европейские страны спросят, почему они должны помогать. Они будут предлагать всё это закончить, потому что Европе интереснее торговать с Россией. В той же Германии такие настроения никуда не делись. Поэтому мы должны более жёстко вести свою суверенную политику, а не попрошайничать. Тем более, что американцы и европейцы знают, что в Украине есть ресурсы и технологии, чтобы делать своё оружие", - объяснил Загородний.
Производство собственного вооружения разблокирует для ВСУ и функцию ударов по территории России, отметил эксперт.
Смотрите интервью Тараса Загороднего об угрозе сокращения помощи Украине со стороны стран Запада и о вероятности заморозки войны:
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
Приезд Остина в Украину и поддержка США
20 ноября в столицу Украины Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Пентагон в пресс-релизе сообщил, что во время визита Остин подчеркнет постоянную приверженность США оказывать Украине помощь по безопасности, необходимую для защиты от российской агрессии, а также обсудит долгосрочное видение будущего военных сил Украины.
Приезд Остина состоялся на фоне фактического раскола между законодателями США по обеспечению дальнейшей поддержки Украины деньгами и оружием.
После долгих "дебатов" между Белым домом и Конгрессом последний все же принял проект финансирования без помощи Украины. Байден его подписал, чтобы избежать "шатдауна".
Вместе с тем, по данным СМИ, Конгресс сможет одобрить новую помощь для Украины в середине декабря. Сторонники Украины ведут тяжелую борьбу.
Ситуацию ухудшает и отсутствие единства внутри ЕС по предоставлению Украине военной помощи. Страны блока до сих пор не могут утвердить план по помощи Украине на 20 млрд евро.
Тем временем в ВСУ заканчивается топливо, оружие и боеприпасы. Потому Вашингтон перешел на "дозированное" предоставление всех последующих пакетов помощи.
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