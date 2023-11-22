Когда в Украине появятся Taurus и другое оружие: названо единственное условие

На Западе падает поддержка Украины, однако у Киева все еще есть шанс исправить ситуацию.

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Германия медлит с поставками TAURUS / Коллаж Главред, фото Википедия

Дальнобойные немецкие ракеты Taurus появятся в Украине, когда Киев изменит риторику и займется развитием своего ВПК, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду Загородний отметил, что, скорее всего, сворачивание помощи США потянет сворачивание помощи и другими странами.

Поэтому Украине необходимо наконец-то заняться собственным производством оружия.

"Если США не помогают, европейские страны спросят, почему они должны помогать. Они будут предлагать всё это закончить, потому что Европе интереснее торговать с Россией. В той же Германии такие настроения никуда не делись. Поэтому мы должны более жёстко вести свою суверенную политику, а не попрошайничать. Тем более, что американцы и европейцы знают, что в Украине есть ресурсы и технологии, чтобы делать своё оружие", - объяснил Загородний.

Производство собственного вооружения разблокирует для ВСУ и функцию ударов по территории России, отметил эксперт.

Смотрите интервью Тараса Загороднего об угрозе сокращения помощи Украине со стороны стран Запада и о вероятности заморозки войны:

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Приезд Остина в Украину и поддержка США

20 ноября в столицу Украины Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Пентагон в пресс-релизе сообщил, что во время визита Остин подчеркнет постоянную приверженность США оказывать Украине помощь по безопасности, необходимую для защиты от российской агрессии, а также обсудит долгосрочное видение будущего военных сил Украины.

Приезд Остина состоялся на фоне фактического раскола между законодателями США по обеспечению дальнейшей поддержки Украины деньгами и оружием.

После долгих "дебатов" между Белым домом и Конгрессом последний все же принял проект финансирования без помощи Украины. Байден его подписал, чтобы избежать "шатдауна".

Вместе с тем, по данным СМИ, Конгресс сможет одобрить новую помощь для Украины в середине декабря. Сторонники Украины ведут тяжелую борьбу.

Ситуацию ухудшает и отсутствие единства внутри ЕС по предоставлению Украине военной помощи. Страны блока до сих пор не могут утвердить план по помощи Украине на 20 млрд евро.

Тем временем в ВСУ заканчивается топливо, оружие и боеприпасы. Потому Вашингтон перешел на "дозированное" предоставление всех последующих пакетов помощи.

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