В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, чтобы передать важное сообщение

Сегодня, 20 ноября, в столицу Украины Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин.
О своем визите в Украину сообщил сам глава Пентагона на своей странице в Twitter.
"Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение - Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем", - написал Остин Ллойд.видео дня
Военная помощь США для Украины
Напомним, что США выделят Украине большой пакет помощи уже в декабре. Александра Устинова сообщила, что Украине выгодно решение Белого дома, которым он решил объединить пакеты для Тайваня, Израиля и Украины.
Конгресс США сможет одобрить новую помощь для Украины в середине декабря. Сторонники Украины в Конгрессе ведут тяжелую борьбу за большой пакет помощи Киеву. Тем временем в ВСУ заканчивается топливо, оружие и боеприпасы.
В США одобрили проект финансирования без помощи Украине, чтобы избежать"шатдауна". Если законопроект О государственном финансировании будет принят Сенатом, президент Байден будет готов подписать документ.
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