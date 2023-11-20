В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, чтобы передать важное сообщение

Министр обороны США приехал на встречу с украинскими лидерами.

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В Киев прибыл глава Пентагона / фото: twitter.com/SecDef

Сегодня, 20 ноября, в столицу Украины Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин.

О своем визите в Украину сообщил сам глава Пентагона на своей странице в Twitter.

"Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение - Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем", - написал Остин Ллойд. видео дня

Остин Ллойд сообщил о визите в Киев / скриншот: twitter.com/SecDef

Военная помощь США для Украины

Напомним, что США выделят Украине большой пакет помощи уже в декабре. Александра Устинова сообщила, что Украине выгодно решение Белого дома, которым он решил объединить пакеты для Тайваня, Израиля и Украины.

Конгресс США сможет одобрить новую помощь для Украины в середине декабря. Сторонники Украины в Конгрессе ведут тяжелую борьбу за большой пакет помощи Киеву. Тем временем в ВСУ заканчивается топливо, оружие и боеприпасы.

В США одобрили проект финансирования без помощи Украине, чтобы избежать"шатдауна". Если законопроект О государственном финансировании будет принят Сенатом, президент Байден будет готов подписать документ.

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