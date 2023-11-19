США выделят Украине огромный пакет помощи уже в декабре - нардеп

США могут выделить Украине, Израилю и Тайваню большой пакет военной помощи. Произойти это может уже до конца декабря этого года. Об этом в эфире телемарафона заявила депутат Александра Устинова.
Она добавила, что Украине выгодно решение Белого дома, которым он решил объединить пакеты для Тайваня, Израиля и Украины. Это может облегчить процесс принятия законопроекта.
"Нас уверяли и сенаторы, и конгрессмены, что сначала Сенат проведет пакет помощи, в котором есть Израиль, Украина, Тайвань и вопросы границы с Мексикой. После чего этот пакет, проголосованный Сенатом, уйдет в нижнюю палату, то есть в Конгресс, в Палату представителей. Но там, скорее всего, он будет проголосован где-то в середине декабря", - сказала Устинова.видео дня
Депутат говорит, что Украина поддерживает такую инициативу и просит, чтобы пакеты не разделяли, ведь совместно они получат больше голосов.
Военная помощь Украине от США
15 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".
Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности Америки помочь Киеву уменьшаются с каждой неделей.
Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.
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