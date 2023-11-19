США выделят Украине огромный пакет помощи уже в декабре - нардеп

Речь идет о совместном пакете военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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США выделят Украине пакет помощи до конца декабря 2023 года / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, president.gov.ua

США могут выделить Украине, Израилю и Тайваню большой пакет военной помощи. Произойти это может уже до конца декабря этого года. Об этом в эфире телемарафона заявила депутат Александра Устинова.

Она добавила, что Украине выгодно решение Белого дома, которым он решил объединить пакеты для Тайваня, Израиля и Украины. Это может облегчить процесс принятия законопроекта.

"Нас уверяли и сенаторы, и конгрессмены, что сначала Сенат проведет пакет помощи, в котором есть Израиль, Украина, Тайвань и вопросы границы с Мексикой. После чего этот пакет, проголосованный Сенатом, уйдет в нижнюю палату, то есть в Конгресс, в Палату представителей. Но там, скорее всего, он будет проголосован где-то в середине декабря", - сказала Устинова. видео дня

Депутат говорит, что Украина поддерживает такую инициативу и просит, чтобы пакеты не разделяли, ведь совместно они получат больше голосов.

Военная помощь Украине от США

15 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности Америки помочь Киеву уменьшаются с каждой неделей.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.

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