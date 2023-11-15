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В США одобрили проект финансирования без помощи Украине во избежание "шатдауна"

Анна Ярославская
15 ноября 2023, 06:49
Если законопроект о государственном финансировании будет принят Сенатом, президент Байден будет готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект.
Капитолий, Джо Байден
Байден подпишет законопроект о финансировании, если его примет Сенат, пишут СМИ / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, pixabay.com

Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун", пишет CNN.

"За" проголосовали 336 конгрессменов, а "против" - 95. При этом, 209 голосов дали демократы.

Одобренный Палатой законопроект предусматривает продолжение финансирования правительства США после 17 ноября – тогда должно закончиться действие предыдущего временного бюджета, принятого в начале октября.

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Соответствующий план, предложенный спикером Джонсоном, уделит американским законодателям больше времени, чтобы попытаться обсудить и принять законопроекты о бюджете на весь год.

Законопроект предусматривает продление финансирования до 19 января приоритетных направлений.

Сообщается, что остальное правительство будет финансироваться до 2 февраля.

При этом, этот законопроект не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.

Сенат должен будет одобрить его до пятницы.

Если законопроект о государственном финансировании будет принят Сенатом, президент Джо Байден будет готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома

"Если это примет Сенат, президент подпишет резолюцию, которая сохраняет текущие уровни финансирования и не содержит вредных политических факторов", - сказал собеседник издания.

Чиновник также призвал Конгресс принять финансирование для Израиля, Украины и безопасности границ.

Тем временем представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга в Вашингтоне во вторник заявил, что вопрос выделения дополнительной помощи Украине находится в критической точке.

Пентагон публично заявил, что исчерпаны примерно около 95 процентов средств для оказания помощи Украине в сфере безопасности, которая является очень важной.

Миллер отметил, что считает срочным делом одобрение Палатой представителей дополнительных запросов на помощь. По его словам, это касается не только финансирования помощи для безопасности Украины и Израиля, но и для финансирования гуманитарной помощи для народа Газы.

Военная помощь США Украине

Президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, который включает более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине.

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

Американские законодатели одобрительно отзываются насчет отдельных законопроектов об оказании помощи Украине и Израилю, однако Джо Байден предупредил, что такие инициативы, которые "не соответствуют безопасности США", он будет блокировать.

14 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности США уменьшаются с каждой неделей.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.

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