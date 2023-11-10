В резерве остался $1 млрд: пакеты оборонной помощи Украине станут меньше – Пентагон

Минобороны США призывает Конгресс принять дополнительное финансирование как можно скорее.

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Сабрина Сингх заявила, что военная помощь от США Украине будет поступать / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

При этом Минобороны США призывает Конгресс принять дополнительное финансирование как можно скорее, передает Укринформ.

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"Мы продолжим передавать пакеты, они просто становятся меньше. Поэтому мы очень просим Конгресс принять запрос с дополнительными ассигнованиями, который прислал президент, чтобы мы могли в дальнейшем удовлетворять потребности Украины на поле боя", - сказала представительница Пентагона.

Сингх добавила, что США уже использовали более 95% из общей суммы $62,3 млрд, которые были выделены на поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Администрация уже использовала все фонды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и имеет в резерве еще около $1 млрд на пакеты PDA.

Кроме того, по ее словам, Украина полагается на поддержку других стран. В частности, в прошлом месяца состоялась встреча контактной группы в формате "Рамштайн". В середине ноября пройдет еще одно заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину тем, что ей нужно в борьбе", - сказала представительница Пентагона.

США помогают как Украине, так и Израилю

Тем временем заместитель председателя Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что США помогают как Украине, так и Израилю.

"Мы по-прежнему можем оставаться сосредоточенными на решении различных проблем, которые существуют в мире. Это также включает продолжение нападения России на Украину", - заявил Пател во время брифинга.

Он напомнил, что на прошлой неделе США выделили пакет военной помощи Украине.

"В своем выступлении в овальном кабинете президент Байден говорил о важности не только, конечно, обеспечения Израиля всем необходимым для защиты своей безопасности, но и того, чтобы нашим украинским партнерам продолжали оказывать поддержку, которая им необходима для того, чтобы они могли продолжать защищать себя от посягательств на их территориальную целостность", - резюмировал Пател.

Военная помощь США

Американская военная помощь Украине оказалась под угрозой из-за событий в Израиле и избрания нового спикера Палаты представителей США, трамписта Майка Джонсона.

В настоящее время американские законодатели одобрительно отзываются насчет отдельных законопроектов об оказании помощи Украине и Израилю, однако Джо Байден предупредил, что такие инициативы, которые "не соответствуют безопасности США", он будет блокировать.

3 ноября стало известно, что США выделяют новый пакет военной помощи в размере 425 млн долларов, куда, среди прочего, войдут БК к РСЗО HIMARS и установкам ПВО NASAMS.

Руководители Пентагона, Госдепа и Минфина США написали совместное письмо с просьбой к Конгрессу поддержать прямую бюджетную помощь Украине в 11,8 миллиарда долларов. Финансирование предусмотрено в дополнительном пакете национальной безопасности президента Байдена.

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