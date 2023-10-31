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Байден может наложить вето на пакет помощи Израилю, если из него исключат Украину

Ангелина Подвысоцкая
31 октября 2023, 23:20
В администрации Байдена убеждены, что предложение республиканцев не соответствует нацбезопасности США.
Израиль, Байден, Украина
Байден может наложить вето на пакет помощи Израилю без Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/WhiteHouse, depositphotos.com/ua

Президент США Джо Байден может наложить вето на выделение пакета финансовой помощи Израилю в случае, если в него не будет включена помощь Украине. Об этом заявил корреспондент Пентагона Остап Ярыш на своей странице в Twitter.

Он отметил, что координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что предложение республиканцев не соответствует нацбезопасности США и Байден "никогда не будет делать того, что не отвечает потребностям нацбезопасности".

Корреспондент Укринформу сообщает, что в администрации Байдена твердо настаивают на необходимости принятия Конгрессом масштабного пакета помощи для Украины и Израиля. Ведь эти две страны борются за право на существование, которое у них хотят отобрать диктаторы и террористы.

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"Эти два вопроса - Украина и Израиль – переплетены. Путин и ХАМАС могут быть разными угрозами, но, как сказал президент в своей речи в прайм-тайм около недели назад, они оба стремятся уничтожить соседние демократии", - сказал представитель Белого дома.

Он убежден, что "победа" диктатора приведет к еще большему хаосу, смертям и разрушениям. Поэтому уровень угроз для США продолжает расти.

Помощь Украине и Израилю от США

17 октября сообщалось о том, что Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Тогда появилась версия о том, что деньги будут выделены в рамках совместного пакета помощи Украине и Израилю, чтобы добиться одобрения инициативы со стороны "республиканцев".

19 октября Байден выступил с обращением и заявил, что Израилю нужна помощь в борьбе с ХАМАС, а Украине – для отражения военного нападения агрессора России.

20 октября Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов для Украины в рамках широкого пакета помощи на 106 миллиардов долларов. Из этих денег большую часть получила бы Украина, а Израиль - 14,3 миллиарда долларов.

Впоследствии стало известно о том, что в США блокируют пакет помощи Украине и Израилю. Сенат Штатов может заблокировать пакет помощи Киеву и Иерусалиму из-за разногласий в рядах сенаторов-"республиканцев", пишут американские журналисты.

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