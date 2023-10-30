Блокировка военной помощи и территориальные претензии: эксперт оценил угрозу со стороны Венгрии

У Украины была неприятная ситуация с Польшей, но Киев занял довольно жесткую позицию, поэтому в Польше решили дальше не обострять ситуацию.

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Венгрия блокирует пакет помощи для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец оценил последствия того, что Венгрия блокирует пакет помощи для Украины и постоянно говорит о территориальных претензиях относительно Закарпатья.

"Это риторика, потому что, конечно, никаких силовых или дестабилизационных действий со стороны Венгрии не будет. Эта риторика дестабилизирует ситуацию, но отвлекаться на такие вещи в текущей ситуации – плохо для Украины", - сказал Коломиец в интервью Главреду.

По его словам, умиротворение со стороны официального Киева приводят именно к этому.

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"Например, у нас была неприятная ситуация с Польшей, но Киев занял довольно жесткую позицию, поэтому в Польше решили дальше не обострять ситуацию. Но это Польша – страна по потенциалу почти равная с Украиной. Почему не применяются такие же действия к такой стране-пигмею, как Венгрия – вопрос без ответа. А зная природу таких лиц, как Орбан и его антураж, они вряд ли бы решились на то, что они делают и говорят", - считает эксперт.

Кто такой Алексей Коломиец? Алексей Коломиец – украинский политолог-международник. Президент Центра европейских и трансатлантических исследований. Главный редактор сайта "Євроатлантична Українa", специализирующегося на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Отношения Украины и Венгрии на фоне полномасштабной войны РФ

Напомним, главы МИД ЕС не смогли одобрить предоставление Украине восьмого пакета военной помощи в размере 500 млн евро.

Венгрия уже длительное время и последовательно блокирует 8-й транш помощи на вооружение Украины якобы под предлогом того, что Украина внесла под санкции венгерский ОТР-банк.

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помощь Украине – не в интересах его народа.

Виктор Орбан и его правительство не скрывают своей лояльности к кремлевскому режиму. С начала полномасштабного вторжения Будапешт ограничивался сухими безадресными заявлениями, а вскоре перешел к лоббированию интересов России в Евросоюзе. В частности, венгерские чиновники неоднократно призывали отменить против РФ санкции или вмешивались в формирование санкционных списков.

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