У ЕС имеются механизмы для сдерживания Венгрии, но он не использует их, считает эксперт.

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Венгрию могут исключить из Рамштайна, выйти из ЕС и НАТО она должна самостоятельно - Коломиец / Главред

Руководство Венгрии, в частности премьер-министр Виктор Орбан, который неровно дышит к российскому диктатору Путину, все больше заигрывает с "осью зла" и ссорится с Евросоюзом. Так, он позволил себе сравнить членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией, а перед этим ездил на поклон в Китай, где общался с Путиным. В ответ на возмутительные действия Будапешта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил Орбану, что никто не обязывает его страну быть членом Европейского Союза. К тому же, похожие мнения начали озвучивать и сами страны-члены - в частности, Эстония заявила, что Венгрия "становится проблемой" для Евросоюза.

В интервью Главреду президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец рассказал, есть ли реальный механизм исключения Венгрии из ЕС и как ее выход повлияет на страны-члены и Украину.

О чем может свидетельствовать заявление Борреля относительно Венгрии?

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В принципе, это констатация факта. Я не знаю, что на самом деле мог иметь в виду высокий представитель – он выступал на международной конференции. Никто не держит, есть механизмы о выходе в Лиссабонском договоре (базовое соглашение относительно принципов функционирования Европейского Союза. – Главред), но что дальше? Будет ли это снова потакание режиму Орбана или начнутся какие-то серьезные вещи? С лета прошлого года мы видели абсолютно брутальное поведение официального Будапешта и никаких адекватных ответов со стороны институтов Европейского Союза. Напротив, пресмыкание, умиротворение, поиск компромиссов, которые ведут к еще худшему и только поощряют как руководителя режима в Будапеште, Орбана, так и антураж не только к более грубым высказываниям, но и действиям. То есть общая картина довольно мрачная.

Вы сказали о механизме выхода, содержащемся в Лиссабонском договоре. Не могли бы вы рассказать конкретнее, как именно может выглядеть эта процедура?

Исключить страну из ЕС невозможно. Есть лишь пункт договора о выходе страны. Так, как это произошло после референдума в Великобритании в 2016 году. То есть это возможно при условии добровольного решения о выходе страны-члена из состава ЕС, а уже потом можно говорить об определенных механизмах и временных рамках. Но принудительного исключения в договорах нет.

При этом в Лиссабонском и других договорах содержатся механизмы избежания блокирования какой-то одной страны или группы стран. Соответственно, в отношении поведения Венгрии есть соответствующие механизмы, но они не применяются. ЕС прикрывается другими статьями настоящего договора, где решения в сфере внешней политики принимаются обязательно единогласно всеми странами. Хотя есть механизмы, позволяющие избежать этих ситуаций, которые были применены ранее. Например, во время так называемого долгового кризиса, поглотившего Грецию, из-за которого страна была на грани выхода из еврозоны. Тогда такие механизмы находили, потому что на то была политическая воля. Сейчас политической воли на это нет.

То есть единственный выход в этой ситуации – когда страна сама попросит о выходе?

Да, силового исключения страны против ее желания нет. Можно попробовать исключить Венгрию из Рамштайна. Это даст сигнал о том, что Венгрия не должна быть среди тех, кто поддерживает Украину. Никаких сомнений, что за закрытыми дверями во время заседаний Рамштайна обмениваются крайне тайными данными, и я убежден, что через соответствующие каналы Будапешт, возможно, передает их на Лубянку или в Кремль. Чтобы ее исключить, не надо строить замков на песке – это реальный шаг, который можно использовать как запугивание и сдерживание Венгрии.

Можно ли тогда считать это заявление Борреля неким последним китайским предупреждением Венгрии, чтобы она меньше блокировала те или иные решения?

Вряд ли. Таких предупреждений было уже неизвестно сколько, но в результате они обнаглели еще больше. Да и эта фотография Орбана с Путиным в Пекине – я уже не знаю, как это назвать. Я думаю, что они там договорились – из того что я видел, парламент Венгрии не планирует в ближайшие месяцы рассматривать заявку Швеции на вступление в НАТО. И в этом Будапешт, вероятно, выполнил требование Кремля в обмен на поставки энергоресурсов, в первую очередь – газа. Неизвестно, какие причины все-таки заставили Эрдогана дать зеленый свет для Швеции, но осталась еще Венгрия. Потому что после встречи в Пекине, Сиярто буквально не вылезает из Москвы, а реакции на это – тоже никакой.

Все давно знали, что за режим установлен в Венгрии, но этот режим не был бы устойчивым, если бы подавляющее большинство венгров за него не голосовало, а голосуют все время 60-70%. То есть политическая жизненная философия венгерского населения является именно такой. И режим Орбана использует это почти на полную мощность. И никаких действий со стороны ЕС в ответ на это нет, а о НАТО я вообще молчу.

В этом просто шокирует поведение официального Киева, в том числе МИД Украины. Чего ждать? Если разменивать агрессивную политику Венгрии на возможное финансирование со стороны Европейского Союза – это ужасная опция. Все уступки и умиротворение не стоят 500 миллионов, которые заблокировал для Украины Будапешт. Потому что дальше может быть хуже.

Что именно имеется в виду?

Мы пока точно не знаем, к чему Орбан и Путин договорились в Пекине, и к чему договорился Сиярто в Кремле. Но уровень энергоресурсов, поставляемых из РФ в Венгрию достиг максимума, соответственно, Венгрия поддерживает своими деньгами российский режим. Сейчас наконец "проснулись" и уже прямо говорят об оси Пекин-Тегеран-Москва, о чем я говорил еще лет восемь назад. И Венгрия сейчас буквально там.

Вы сказали, что у ЕС нет политической воли, чтобы выгнать Венгрию…

Не выгнать, а для начала хотя бы использовать механизмы, чтобы обойти официальную позицию Будапешта. Есть механизм так называемого усиленного сотрудничества, когда группа стран (по меньшей мере девять) имеет позицию продвижения соответствующей политики, и заблокировать его практически невозможно. Этот механизм тоже указан в Лиссабонском договоре, и его можно распространить на сферу внешней политики. Более того, есть и другие механизмы, которые очерчивают политику безопасности и обороны. А до принятия Лиссабонского договора во время председательства Греции в 2003 году, во время войны с Ираком был применен механизм "Янина" (в честь греческого острова, где проходил саммит Европейского Союза), когда группа стран объединяется против блокировки, а их оппоненты не могут этому помешать.

Насколько Венгрия зависима от Европейского союза, например, в финансовом плане?

Точной цифры я не назову, но насколько я помню угрозу со стороны Европейской комиссии, то речь шла о заморозке как минимум 7,5 миллиардов евро в прошлом году. Были ли эти угрозы введены в действие, или снова нашлись закулисные ходы, чтобы удовлетворить и себя, и Будапешт – я не знаю. Понимаете, в бюджете Европейского Союза есть так называемые структурные фонды, направленные на поддержку стран-членов, особенно тех, которые по макроэкономическим показателям входят в категорию реципиентов. Соответственно, есть и группа стран-доноров (их, кажется, восемь). Реципиенты исключительно получают средства, и Венгрия - именно такая страна-иждивенец.

То есть если дойдет до того, что Венгрию исключат из состава Евросоюза, то она от этого больше потеряет, чем получит, я правильно понимаю?

Тут надо уже садиться за стол и делать расчеты. Трудно представить, потеряет ли она что-то в политическом плане, но думаю, что нет, потому что выхода из ЕС маловероятно, а вот с НАТО – это серьезно. Но там абсолютная тишина.

А есть механизмы выхода из НАТО?

Нет, потому что, в отличие от Лиссабонского, в Вашингтонском договоре вообще отсутствуют какие-либо упоминания об исключении или выходе страны-члена Альянса.

Гипотетически, если дойдет до такой ситуации, когда Венгрию все-таки исключат, как этим может воспользоваться Россия, и чем тогда Венгрия будет полезна РФ?

Прежде всего здесь важен вопрос временных рамок, потому что мы не знаем, когда это случится. А если мы этого не знаем, то и не можем говорить, какой будет геополитическая ситуация в регионе Центральной и Восточной Европы и в более глобальном контексте. Поэтому я бы не брался делать какие-то прогнозы – это нереально. Мы видим, как то, что происходит сейчас, используется полностью, и с каждым контактом Будапешта с Кремлем ситуация становится все хуже для Украины буквально во всех аспектах, а адекватных ответов на это нет.

Я не знаю, что происходит внутри НАТО, потому что в принципе НАТО как организация нам вообще не помогла – нам помогали исключительно страны-члены. И в этом также виновата не только Венгрия, но и группа стран, которые блокируют решения, которые могли бы быть приняты совместно на уровне Альянса.

Кроме того, что Венгрия блокирует пакет помощи, и постоянно говорит о территориальных претензиях относительно Закарпатья, чего стоит ждать в этом плане Украине?

Это риторика, потому что, конечно, никаких силовых или дестабилизационных действий со стороны Венгрии не будет. Эта риторика дестабилизирует ситуацию, но отвлекаться на такие вещи в текущей ситуации – плохо для Украины.

Умиротворение со стороны официального Киева приводят именно к этому. Например, у нас была неприятная ситуация с Польшей, но Киев занял довольно жесткую позицию, поэтому в Польше решили дальше не обострять ситуацию. Но это Польша – страна по потенциалу почти равная с Украиной. Почему не применяются такие же действия к такой стране-пигмею, как Венгрия – вопрос без ответа. А зная природу таких лиц, как Орбан и его антураж, они вряд ли бы решились на то, что они делают и говорят.

А что за этим может стоять, какой может быть причина такого поведения Украины?

Сложно сказать. Возможно, это ложная политическая психология в высших кабинетах власти, выбравших такую линию поведения, приведшую к текущему положению вещей.

Какой для нас худший сценарий, если все будет продолжать идти в таком же ключе, и Венгрия окрепнет в своих заявлениях и действиях?

Их политический вес минимален, но и он используется. В НАТО и ЕС все заблокировано, хотя там рассматривается значительно больший пакет помощи Украине, на 50 миллиардов, который Венгрия уже хочет наполовину сократить. Такая дестабилизация может серьезно повлиять на страны-члены ЕС, особенно на те, которые входят в линию стабильности.

Как этому противодействовать? Использовать механизмы, о которых мы говорили в начале, а Киеву – объяснять прибалтам, полякам, чехам, болгарам и румынам, что их может ждать. Потому что если Будапешт думает, что он раздувает ситуацию только в направлении Украины, он глубоко ошибается.

Были заявления со стороны Киева о том, что до конца года должны выйти на диалог относительно дальнейшего членства Украины в ЕС. Какие у нас шансы на вступление на данном этапе? Потому что Венгрия может и это блокировать.

Вступление в ЕС – пока фантастика, потому что о чем можно говорить, если у нас до сих пор кровь проливается?! Переговоры о вступлении в этом году могут начаться, однако они могут быть заблокированы.

Учитывая ситуацию с Венгрией и риторику, которую озвучивает Сербия, может ли встать вопрос если не о развале ЕС, то о каком-то его переформатировании?

Абсолютным шоком для меня стало то, что Евросоюз смог на такой уровень санкций. Конечно, в санкциях есть слабые места, но похоже, что они достигли институциональной способности в координатах, в которых ЕС не был способен функционировать. Фундамент ЕС абсолютно отвергал любые намеки ведения силовой политики. О развале говорить бесполезно, но похоже, что Евросоюз уже достиг лимита функционирования в условиях, когда буквально за сутки меняется все. Но это – урок истории, который проходили столетиями. Каждая организация, учреждение, блок или Альянс в конечном итоге заканчивали свою историю рано или поздно. Это – нормально и естественно.

Относительно Сербии здесь ситуация более серьезная. Белград-Москва были союзом, и Венгрия сейчас может либо естественно войти в этот союз, либо, возможно, она уже там. Я не зря упоминал об "оси зла", потому что Венгрия сейчас – ее ассоциированный член. Сербия также близка к этому, несмотря на все ее лавирование. И перспективы большей формализации этого трио реальны, и это действительно опасно, потому что рядом с ними Босния и Герцеговина, что создает вызовы для Европы.

Кто такой Алексей Коломиец? Алексей Коломиец – украинский политолог-международник. Президент Центра европейских и трансатлантических исследований. Главный редактор сайта "Євроатлантична Україна", специализирующегося на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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