Помятая защита диктатора: у охранников Путина заметили странный предмет

Все привыкли к черному чемоданчику, которые носят охранники Путина, но сейчас речь о несколько ином.

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У охранников Путина заметили странный предмет / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

У российского диктатора Владимира Путина нашли новое странное устройство, которое постоянно носит его охрана. Черным чемоданчиком уже никого не удивишь, но на этот раз было замечено нечто действительно интересное. Об этом сообщил украинский специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Анализируя видео с празднования дня Военно-морского флота РФ, он заметил, что у одного из охранников Путина есть устройство, которое может защитить его от FPV-дронов.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге Путин решил пойти "к людям" и вышел из автомобиля.

видео дня

Смотрите видео с охранниками Путина:

Трамп поставил Путину ультиматум - последние новости

Напомним, 28 июля Трамп сообщил, что сокращает свой 50-дневный ультиматум до 10-12 дней, ведь "уже знает ответ". Он выразил разочарование ракетными ударами РФ по украинским городам и заявил, что новый срок начинает действовать с 28 июля.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал такое решение Трампа четким сигналом для Путина, который понимает только язык силы. Ермак поблагодарил Трампа за принципиальную позицию, а руководитель ЦПИ добавил, что в США осознают - Путин не остановит войну и "его надо бить".

Как сообщал Главред, экс-президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил Трампу войной из-за нового дедлайна. Он заявил, что ультиматумы Трампа - это шаг к войне непосредственно с США.

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