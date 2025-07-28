Сигнал Путину: США впервые с 2008 года перебросили ядерное оружие в Британию

Вероятнее всего, самолет доставил новые термоядерные бомбы B61-12, что увеличило количество тактического ядерного оружия США в Европе.

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США впервые с 2008 года доставили ядерное оружие в Британию / коллаж: Главред, фото: Википедия, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Кратко:

США вернули ядерное оружие в Великобританию

В будущем НАТО будет и дальше укреплять свою позицию сдерживания

Соединенные Штаты Америки, вероятно, впервые с 2008 года разместили ядерное оружие в Великобритании, давая понять российскому диктатору Владимиру Путину, что они по-прежнему привержены европейской безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылками на данные аналитиков в сфере обороны из открытых источников.

По данным СМИ, 16 июля американский военный самолет с включенным транспондером, что делает его идентификацию и местонахождение общедоступными, вылетел из американского склада ядерного оружия на базе ВВС Киртланд в Альбукерке, штат Нью-Мексико, на авиабазу в британском городе Лейкенхит.

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По словам Уильяма Альберке, старшего научного сотрудника базирующегося в Европе Тихоокеанского форума, в полете самолета C-17 участвовала Первая ядерная авиационная транспортная группа ВВС США, и он не пролетал над территорией других стран.

Вероятнее всего, самолет доставил новые термоядерные бомбы B61-12, что увеличило количество тактического ядерного оружия США в Европе впервые со времен холодной войны.

"Есть веские признаки того, что США вернули ядерное оружие в Великобританию", - заявил Ханс Кристенсен, директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых.

Альберке заявил, что решение оставить бортовые транспондеры включенными свидетельствует о том, что США хотят показать России, что они не уменьшают свой ядерный потенциал в Европе. Представители НАТО отказались комментировать эту информацию.

"Это только начало, в будущем НАТО будет и дальше укреплять свою позицию сдерживания. Возвращение ядерного оружия США в Великобританию - это большое достижение", - заявил он.

Инфографика: Главред

Ядерная угроза со стороны России - что известно

Напомним, Главред писал, что в феврале российские военные провели очередные учения по скрытому запуску межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" в Поволжье, что стало угрожающим маневром с точки зрения ядерной безопасности.

Впоследствии стало известно, что разведывательные данные США указывают на то, что боевые действия вряд ли прекратятся в ближайшее время, а Россия может даже прибегнуть к применению ядерного оружия.

В свою очередь Александр Хара также прокомментировал угрозу ядерного удара РФ по Украине. Он напомнил, что Китай посылал диктатору РФ Владимиру Путину закрытые сигналы с призывами не применять ядерное оружие.

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