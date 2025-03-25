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Путин может ударить ядеркой по Украине: в разведке США выступили с предупреждением

Юрий Берендий
25 марта 2025, 19:39
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Разведка США предупреждает о возможности использования Россией ядерного оружия из-за отсутствия быстрых побед на фронте и ударов Украины вглубь РФ.
Путин может ударить ядеркой по Украине: в разведке США выступили с предупреждением
В США назвали условие применения ядерного оружия со стороны России / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале Bloomberg:

  • Россия сохраняет инициативу на фронте
  • Длительная война может значительно ухудшить положение дел для самой России
  • Путин может применить ядерное оружие из-за отсутствия быстрых побед на фронте

Разведывательные данные США, которые противоречат заявлениям президента Дональда Трампа о скором завершении войны, указывают на то, что боевые действия вряд ли прекратятся в ближайшее время, а Россия может даже прибегнуть к применению ядерного оружия. Об этом 25 марта сообщает Bloomberg.

По данным издания, сейчас мировые лидеры, похоже, считают, что риски затяжного конфликта меньше, чем угроза невыгодного мирного урегулирования.

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Эти выводы были представлены 25 марта во время слушаний в Комитете по разведке Сената США в рамках ежегодного доклада "Всемирная угроза". В слушаниях приняли участие высокопоставленные чиновники разведки, в том числе Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Обсуждение состоялось на фоне активного давления администрации Дональда Трампа на обе стороны конфликта с целью достижения перемирия.

Администрация Трампа настаивает на полном прекращении огня уже к 20 апреля, как ранее сообщало Bloomberg. Однако украинские и европейские чиновники считают этот дедлайн слишком оптимистичным, поскольку действия Владимира Путина, похоже, направлены на затягивание переговорного процесса.

Для Путина "положительные тенденции на поле боя позволяют проявить определенное стратегическое терпение, а для Украины уступка территории или нейтралитета России без существенных гарантий безопасности со стороны Запада может вызвать внутреннюю реакцию и угрожать безопасности в будущем", - говорится в ежегодной разведывательной оценке.

В материале отмечается, что как Владимир Путин, так и президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, осознают опасность затяжной войны. Для России длительный конфликт может нанести серьезный ущерб экономике и грозит обострением отношений с Западом. В то же время Зеленский, вероятно, понимает, что будущая поддержка Украины со стороны западных партнеров остается неопределенной, говорится в отчете.

Москва сохраняет инициативу на фронте, поскольку война на истощение играет на руку российскому военному превосходству. Это может постепенно, но неотвратимо ухудшать позиции Киева, даже несмотря на усилия США и союзников заставить Россию понести большие потери.

Кроме того, американские спецслужбы продолжают рассматривать вероятность того, что Путин может прибегнуть к использованию ядерного оружия.

"Неспособность России достичь быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами внутри России продолжает вызывать беспокойство, что Путин может применить ядерное оружие", - говорится в оценке.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия не демонстрирует готовности к завершению войны в Украине, поэтому ключевыми трудностями переговорного процесса остаются вопросы полного прекращения огня и территориальной принадлежности. Об этом во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Страна-агрессор использовала переговоры в Саудовской Аравии о прекращении боевых действий для продвижения собственных интересов. В частности, Россия стремится получить преимущества в вопросах Черноморского флота и энергетической инфраструктуры. Такое мнение высказал британский военный аналитик и профессор Майкл Кларк в эфире Sky News.

После завершения переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров сделал ряд заявлений, среди которых и абсурдное утверждение о том, что возобновление "зерновой сделки" якобы возможно только по приказу Вашингтона президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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