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РФ "продвинула" на переговорах 2 вопроса, которые выгоднее ей, чем Украине - эксперт

Алёна Воронина
25 марта 2025, 18:53
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Россия "играет жестко" и навязывает Соединенным Штатам на переговорах те условия, которые выгоднее для Москвы.
РФ 'продвинула' на переговорах 2 вопроса, которые выгоднее ей, чем Украине - эксперт
РФ "продвинула" на переговорах два вопроса, которые выгоднее ей, чем Украине/ коллаж: Главред, фото: 21-я ОМБр, скрин YouTube

Основные тезисы Майкла Кларка:

  • РФ использует переговоры для продвижения собственных интересов
  • На переговорах в Саудовской Аравии сейчас поднимается два вопроса
  • Обе инициативы больше выгодны для России, чем для Украины

Страна-агрессор Россия использовала переговоры о прекращении огня, которые прошли в Саудовской Аравии, чтобы продвигать собственные интересы.

В частности, РФ пытается продвинуть свои интересы относительно Черноморского флота и энергетической инфраструктуры. Об этом заявил британский военный аналитик и профессор Майкл Кларк в эфире Sky News.

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"Россияне очень хотят вернуться к Черноморскому соглашению, потому что стремятся беспрепятственно вывозить грузы. Сейчас они не могут этого сделать из-за угрозы со стороны украинских сил", - отметил Кларк.

Он рассказал, что сейчас на повестке дня находятся два вопроса - необстрел энергетических объектов и восстановление зернового соглашения по Черному морю. По мнению Кларка, обе эти инициативы больше выгодны стране-агрессору России, чем Украине.

"Это очень ограниченное прекращение огня, и его рамки становятся еще более узкими. Но именно этого и хочет Москва, потому что именно эти условия приносят ей наибольшую пользу", - подчеркнул эксперт.

Также он обратил внимание на разницу в подходах. По его словам, Соединенные Штаты Америки настроены на то, чтобы быстро достичь договоренностей. В то же время Россия действует медленно и методично, используя опыт "жесткой дипломатии".

Переговоры Украины, США и России в Саудовской Аравии - последние новости

Как сообщал Главред, у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия после переговоров США и РФ в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Вечером 24 марта в Саудовской Аравии завершились однодневные переговоры между представителями США и РФ. Делегации от Вашингтона и Москвы обсуждали "узкое" предложение о прекращении огня в Черном море между украинскими и российскими войсками.

После переговоров РФ и США в Саудовской Аравии был обнародован список требований Москвы. Россия выдвинула собственные требования для завершения войны.

25 марта в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Украиной и США. После этого у Зеленского раскрыли детали переговоров в Эр-Рияде. Во время первого дня переговоров в Эр-Рияде обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море и инфраструктуры, сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Вопрос совместного заявления может решаться в последний момент переговоров, пояснил Лещенко.

Позже стало известно, о чем договорились США с Украиной и РФ во время переговоров в Саудовской Аравии. Представители США провели серию отдельных встреч с украинской и российской делегациями. Переговоры между США, Украиной и РФ, которые прошли 23-25 марта в Эр-Рияде, завершились. Россия согласилась обеспечить свободное и безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине, говорится в заявлении Белого дома.

Зеленский назвал 5 пунктов договоренностей с США и РФ. Президент Украины Владимир Зеленский подытожил переговоры США и Украины, США и России в Саудовской Аравии. По словам главы страны, стороны договорились о тишине на море и свободном судоходстве.

Главред собрал информацию обо всех результатах переговоров в Саудовской Аравии. В США, России и Украине заявили о результатах переговоров между сторонами в Саудовской Аравии - названы ключевые темы разговоров и, что это значит для Украины.

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Кто такой Майкл Кларк

Майкл Кларк — британский эксперт по обороне и безопасности, а также бывший руководитель Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности, пишет Радио Свобода.

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