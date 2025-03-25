Тишина на море и не только: Зеленский назвал 5 пунктов договоренностей с США и РФ

По словам президента, все будут работать ради долгосрочного мира.

https://glavred.info/ukraine/tishina-na-more-i-ne-tolko-zelenskiy-nazval-5-punktov-dogovorennostey-peregovorov-10650287.html Ссылка скопирована

Зеленский объяснил, есть ли реальный шанс на прекращение войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Зеленский:

Достигнута договоренность о прекращении огня в морской акватории и обеспечении свободного судоходства.

Стороны договорились о недопустимости ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

Украина настаивает на обмене военнопленными, возвращении людей, а РФ - на помощи в транспортировке агропродукции.

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил переговоры США и Украины, США и России в Саудовской Аравии.

По словам главы страны, стороны договорились о тишине на море и свободном судоходстве.

видео дня

"Мы благодарны американской стороне за этот результат (...) Имеется в виду, что если речь о тишине на море и свободном судоходстве, то мы говорим и об инфраструктуре. Посмотрим, как это будет делаться", - заявил президент, передает УНИАН.

Вторым пунктом стала договоренность не наносить удары по энергосистеме Украины и России.

"Отдельно американской стороне мы передали объекты (список объектов), как я и говорил, которые мы считаем стратегическими объектами инфраструктуры. Потому что мы с этим ехали тоже, мы хотели отдельно от энергетики проговорить любую гражданскую инфраструктуру", - сказал Зеленский.

Третьим успехом переговоров стал контроль и мониторинг.

"Мы договорились с американской стороной, что можно привлекать, кроме США, третьи стороны. Например, кого-то из Европы, или Турцию можно по ситуации на море, да, может кого-то с Ближнего Востока по энергетике. Это отдельные технические вопросы", - заявил лидер Украины.

​ Результаты первого раунда переговоров / Инфографика: Главред

Кроме этого, американская сторона предложила и четвертый пункт - все будут работать ради долгосрочного мира. Президент признал, что заявления по итогам встречи американской и украинской делегации и американской и российской разнятся.

"Мы еще раз говорим, что готовы быстро двигаться к безусловному прекращению огня и дальше - к следующим шагам по поводу устойчивого справедливого мира (...) Это четвертый и пятый пункт. Почему и два стейтмента? Потому что пятый пункт - разница между нашим документом с американской стороной и российско-американскими договоренностями", - говорит Зеленский.

Последним, пятым пунктом, определили вопрос обмена военнопленных, возвращение гражданских и незаконно вывезенных детей. В то же время для России - вопрос помощи американской стороны, транспортировки их агропродукции и тому подобное.

Переговоры в Саудовской Аравии - последние новости

25 марта, как сообщал Главред, в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между делегациями США и Украины. Главной темой встречи стало обсуждение возможного перемирия с Россией.

Россия выдвинула свои условия для прекращения войны: прекращение поставок оружия Украине из-за рубежа, сокращение украинской армии и признание мировым сообществом аннексированных Россией украинских территорий.

Украинская сторона выразила сомнения относительно возможности доверять любым договоренностям с Россией, ссылаясь на предыдущие случаи нарушения Москвой своих обещаний.

На переговорах в Эр-Рияде также обсуждался вопрос безопасности судоходства в Черном море, в частности в районе Херсонского порта. Украина выразила готовность к определенным обязательствам, но только в случае, если Россия продемонстрирует искреннее стремление к миру.

Больше важных новостей:

Об УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред