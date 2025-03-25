Тишина на море и не только: Зеленский назвал 5 пунктов договоренностей с США и РФ

Что сказал Зеленский:
- Достигнута договоренность о прекращении огня в морской акватории и обеспечении свободного судоходства.
- Стороны договорились о недопустимости ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.
- Украина настаивает на обмене военнопленными, возвращении людей, а РФ - на помощи в транспортировке агропродукции.
Президент Украины Владимир Зеленский подытожил переговоры США и Украины, США и России в Саудовской Аравии.
По словам главы страны, стороны договорились о тишине на море и свободном судоходстве.
"Мы благодарны американской стороне за этот результат (...) Имеется в виду, что если речь о тишине на море и свободном судоходстве, то мы говорим и об инфраструктуре. Посмотрим, как это будет делаться", - заявил президент, передает УНИАН.
Вторым пунктом стала договоренность не наносить удары по энергосистеме Украины и России.
"Отдельно американской стороне мы передали объекты (список объектов), как я и говорил, которые мы считаем стратегическими объектами инфраструктуры. Потому что мы с этим ехали тоже, мы хотели отдельно от энергетики проговорить любую гражданскую инфраструктуру", - сказал Зеленский.
Третьим успехом переговоров стал контроль и мониторинг.
"Мы договорились с американской стороной, что можно привлекать, кроме США, третьи стороны. Например, кого-то из Европы, или Турцию можно по ситуации на море, да, может кого-то с Ближнего Востока по энергетике. Это отдельные технические вопросы", - заявил лидер Украины.
Кроме этого, американская сторона предложила и четвертый пункт - все будут работать ради долгосрочного мира. Президент признал, что заявления по итогам встречи американской и украинской делегации и американской и российской разнятся.
"Мы еще раз говорим, что готовы быстро двигаться к безусловному прекращению огня и дальше - к следующим шагам по поводу устойчивого справедливого мира (...) Это четвертый и пятый пункт. Почему и два стейтмента? Потому что пятый пункт - разница между нашим документом с американской стороной и российско-американскими договоренностями", - говорит Зеленский.
Последним, пятым пунктом, определили вопрос обмена военнопленных, возвращение гражданских и незаконно вывезенных детей. В то же время для России - вопрос помощи американской стороны, транспортировки их агропродукции и тому подобное.
Переговоры в Саудовской Аравии - последние новости
25 марта, как сообщал Главред, в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между делегациями США и Украины. Главной темой встречи стало обсуждение возможного перемирия с Россией.
Россия выдвинула свои условия для прекращения войны: прекращение поставок оружия Украине из-за рубежа, сокращение украинской армии и признание мировым сообществом аннексированных Россией украинских территорий.
Украинская сторона выразила сомнения относительно возможности доверять любым договоренностям с Россией, ссылаясь на предыдущие случаи нарушения Москвой своих обещаний.
На переговорах в Эр-Рияде также обсуждался вопрос безопасности судоходства в Черном море, в частности в районе Херсонского порта. Украина выразила готовность к определенным обязательствам, но только в случае, если Россия продемонстрирует искреннее стремление к миру.
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