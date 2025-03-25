В Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Украиной и США - AFP

Новая встреча между украинской и американской командами.

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Переговоры в Саудовской Аравии / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

США и Украина провели переговоры в Эр-Рияде

Они должны были обсуждать вопрос перемирия между Киевом и Москвой

Делегации Соединенных Штатов Америки и Украины провели новый раунд переговоров. Об этом сообщает AFP.

Известно, что встреча проходит в Эр-Рияде - столице Саудовской Аравии.

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Команды будут обсуждать возможность перемирия с Россией.

"В Эр-Рияде происходит новая встреча между украинской и американской командами по вопросу перемирия между Киевом и Москвой, сообщил источник в украинской делегации", - сказано в сообщении.

В 12:00 стало известно, что делегации завершили второй раунд переговоров. Детали разговора пока не известны.

Переговоры в Саудовской Аравии - что известно

Как сообщал Главред, 23 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской команд. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что этот разговор был конструктивным и содержательным.

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что делегации рассматривали вопрос прекращения обстрелов украинских портов и инфраструктуры не только в Одессе, но и в Николаевской и Херсонской областях.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина готова поддерживать каждую сильную инициативу, чтобы заставить РФ закончить войну. Среди таких инициатив также есть санкции и поддержка Украины.

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