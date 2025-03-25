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В Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Украиной и США - AFP

Мария Николишин
25 марта 2025, 12:18
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Новая встреча между украинской и американской командами.
В Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Украиной и США - AFP
Переговоры в Саудовской Аравии / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

  • США и Украина провели переговоры в Эр-Рияде
  • Они должны были обсуждать вопрос перемирия между Киевом и Москвой

Делегации Соединенных Штатов Америки и Украины провели новый раунд переговоров. Об этом сообщает AFP.

Известно, что встреча проходит в Эр-Рияде - столице Саудовской Аравии.

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Команды будут обсуждать возможность перемирия с Россией.

"В Эр-Рияде происходит новая встреча между украинской и американской командами по вопросу перемирия между Киевом и Москвой, сообщил источник в украинской делегации", - сказано в сообщении.

В 12:00 стало известно, что делегации завершили второй раунд переговоров. Детали разговора пока не известны.

Переговоры в Саудовской Аравии - что известно

Как сообщал Главред, 23 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской команд. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что этот разговор был конструктивным и содержательным.

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что делегации рассматривали вопрос прекращения обстрелов украинских портов и инфраструктуры не только в Одессе, но и в Николаевской и Херсонской областях.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина готова поддерживать каждую сильную инициативу, чтобы заставить РФ закончить войну. Среди таких инициатив также есть санкции и поддержка Украины.

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Что такое AFP?

Агентство Франс Пресс (фр. L'Agence France-Presse, AFP) - французское информационное агентство, основанное в 1944 году в Париже. На сегодняшний день является одним из крупнейших международных поставщиков новостей (третьим после Associated Press и Reuters).

В структуру AFP входят 200 информационных бюро в 150 странах мира, в которых работает около 2326 журналистов. Новости агентства транслируются на нескольких иностранных языках: французский, английский, арабский, португальский, испанский, китайский и немецкий, пишет Википедия.

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