В Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Украиной и США - AFP

Кратко:
- США и Украина провели переговоры в Эр-Рияде
- Они должны были обсуждать вопрос перемирия между Киевом и Москвой
Делегации Соединенных Штатов Америки и Украины провели новый раунд переговоров. Об этом сообщает AFP.
Известно, что встреча проходит в Эр-Рияде - столице Саудовской Аравии.
Команды будут обсуждать возможность перемирия с Россией.
"В Эр-Рияде происходит новая встреча между украинской и американской командами по вопросу перемирия между Киевом и Москвой, сообщил источник в украинской делегации", - сказано в сообщении.
В 12:00 стало известно, что делегации завершили второй раунд переговоров. Детали разговора пока не известны.
Переговоры в Саудовской Аравии - что известно
Как сообщал Главред, 23 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской команд. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что этот разговор был конструктивным и содержательным.
Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что делегации рассматривали вопрос прекращения обстрелов украинских портов и инфраструктуры не только в Одессе, но и в Николаевской и Херсонской областях.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина готова поддерживать каждую сильную инициативу, чтобы заставить РФ закончить войну. Среди таких инициатив также есть санкции и поддержка Украины.
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