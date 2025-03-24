В ОП озвучили новые детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

Что сказал Лещенко:
- Украина и США обсуждали прекращение обстрелов украинских портов
- Во время переговоров шла речь об обмене военнопленных и детей
- Встречи технических групп Украины и США будут проходить регулярно
Украина и США 23 марта провели переговоры в Саудовской Аравии, где обсуждалось несколько ключевых вопросов. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.
По его словам, делегации рассматривали вопрос прекращения обстрелов украинских портов и инфраструктуры не только в Одессе, но и в Николаевской и Херсонской областях.
"Речь шла о взаимном прекращении огня - мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные, они не атакуют наши объекты и наши порты", - пояснил он.
Кроме этого стороны обсудили безопасность судоходства, возвращение украинских детей, которых незаконно депортировала страна-агрессор Россия, а также военнопленных.
Лещенко отметил, что переговоры между Украиной и США являются техническим процессом, поэтому в будущем подобные встречи будут проводиться на регулярной основе.
Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии - что известно
Напомним, Главред писал, что 23 марта Украина и США провели переговоры в Саудовской Аравии. Эта встреча состоялась перед переговорами США и РФ, которые запланированы на понедельник, 24 марта.
Интересно, что накануне помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Майкл Волтц отметил, что то, что технические группы США проведут переговоры как с украинцами, так и россиянами означает косвенный диалог между Киевом и Москвой.
После переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию заявил, что этот разговор был конструктивным и содержательным. Стороны обсудили ключевые вопросы, в частности энергетику.
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Кто такой Сергей Лещенко?
Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.
Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).
Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).
В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.
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