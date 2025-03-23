Обсуждается частичное прекращение огня, начались переговоры Украины и США - Умеров

Эти переговоры пройдут перед встречей американской и российской делегаций.

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Украина и США проведут переговоры 23 марта / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Что известно:

23 марта будут переговоры Украины и США

На переговорах будут обсуждать вопрос о частично прекращении огня

Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии поздно вечером в воскресенье, 23 марта. Об этом сообщает Reuters.

Украинская и американская делегации планируют обсудить возможное частичное прекращение огня между Украиной и РФ. Эта встреча пройдет перед переговорами США и РФ, которые запланированы на понедельник.

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Сообщается, что украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. Украина и США планируют уточнить нюансы возможных различных режимов прекращения огня, как контролировать и что будет ходить в сферу этих действий.

Позже Рустем Умеров заявил, что в Эр-Риярде уже началась встреча с американской командой. Эти переговоры проводят, реализуя директиву Владимира Зеленского по приближению справедливого мира и укреплению безопасности.

"В повестку дня включены предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры. Сегодня мы прорабатываем ряд сложных технических вопросов — в состав нашей делегации входят как эксперты по энергетике, так и военные представители военно-морского и военно-воздушного компонентов", - написал Умеров в соцсети Х.

Переговоры в Саудовской Аравии - новости по теме

Напомним, 11 марта состоялись переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Стороны договорились о временном прекращении огня на 30 дней с возможностью продления. Также США решить возобновить обмен разведданными и помощь в сфере безопасности Украине.

Результаты переговоров между Украиной и США / Инфографика: Главред

Как писал Главред со ссылкой на президента Владимира Зеленского, в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии представители США в очередной раз встретятся с делегациями Украины и России. По словам Зеленского, сначала американская сторона встретится с украинскими представителями, а затем - с российскими. Поэтому в Саудовской Аравии Украина не будет контактировать с РФ.

Недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию о том, что украинская делегация не будет участвовать в предстоящих переговорах между США и Россией. Подоляк объяснил, что эти переговоры должны состояться в двустороннем формате между Вашингтоном и Москвой, поэтому Украина пока не планирует в них участвовать.

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